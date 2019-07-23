Футбол

«Виктория» и «Олимпиакос» сыграли вничью в квалификации ЛЧМатч ТВ 14:52

Виктория (Пльзень) — Олимпиакос
0 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Доосан-Арена»
22′
Авраам Пападопоулус
Ousseynou Ba
34′
Рубен Семеду
57′
Матье Вальбуэна
Мохамед Камара
Михал Крменчик
Томаш Хоры
69′
Якуб Брабец
Лукаш Гейда
73′
Милан Гавел
74′
81′
Гиоргос Масурас
Lazar Randelovic
Алеш Чермак
Онджей Михалик
83′
3 фото
Чешская «Виктория» на своем поле сыграла вничью с греческим «Олимпиакосом» в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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