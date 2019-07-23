Футбол
«Виктория» и «Олимпиакос» сыграли вничью в квалификации ЛЧМатч ТВ 14:52
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Доосан-Арена»
|22′
Авраам Пападопоулус
Ousseynou Ba
|34′
Рубен Семеду
|57′
Матье Вальбуэна
Мохамед Камара
Михал Крменчик
Томаш Хоры
|69′
Якуб Брабец
Лукаш Гейда
|73′
Милан Гавел
|74′
|81′
Гиоргос Масурас
Lazar Randelovic
Алеш Чермак
Онджей Михалик
|83′
Виктория (Пльзень)
Расстановка 4‑5‑1
16
Хрушка
24
Гавел
44
Перница
2
Гейда
3
Глоушек
5
Каямба
23
Калвах
37
Михалик
17
Грошовски
10
Копиц
18
Хоры
1
Са
14
Элабделлауи
3
Семеду
24
Ba
21
Цимикас
10
Поденсе
5
Бухалакис
4
Камара
8
дос Сантос
97
Randelovic
9
Герреро
Олимпиакос
Расстановка 4‑5‑1
Чешская «Виктория» на своем поле сыграла вничью с греческим «Олимпиакосом» в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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