Чешская «Виктория» на своем поле сыграла вничью с греческим «Олимпиакосом» в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Виктория» и «Олимпиакос» сыграли вничью в квалификации ЛЧ

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