Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея СкрипаляREGNUM 16:12
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня. Виктория Скрипаль заявила, что сперва не хотела предавать огласке информацию о звонке дяди.
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с чего всё началось
Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что дядя связывался с семьей 26 июня. По ее словам, она не хотела предавать огласке информацию о звонке родственника. Скрипаль пояснила, что 20 и 23 июня у Сергея и у Юлии были дни рождения.РИА Новости15:39
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