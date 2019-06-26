Политика

Виктория Скрипаль подозревает экс-офицера ГРУ в сговоре с ЛондономREGNUM 01:41

Инцидент с Солсбери был нужен Великобритании как повод обострить отношения с Москвой. Вероятно, Скрипалям за это предложили «какие-то дивиденды», полагает Виктория. Родственница Сергея Скрипаля уверена, что бывший офицер ГРУ и его дочь находятся под тщательным контролем и в разных местах.
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с чего всё началось

Сговорились по-английски: Скрипали могли пойти на сделку с Британией

Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей, в течение долгих лет. Об этом «Известиям» заявила их родственница Виктория Скрипаль, отметив, что близкие находятся под постоянной охраной.
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РЕН ТВ00:32

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Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница

Газета.Ruвчера в 23:51

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Lenta.ruвчера в 23:35

Сговорились по-английски: Скрипали могли пойти на сделку с Британией

Известиявчера в 17:01
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