Виктория Скрипаль подозревает экс-офицера ГРУ в сговоре с ЛондономREGNUM 01:41

Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей, в течение долгих лет. Об этом «Известиям» заявила их родственница Виктория Скрипаль, отметив, что близкие находятся под постоянной охраной.

с чего всё началось

Инцидент с Солсбери был нужен Великобритании как повод обострить отношения с Москвой. Вероятно, Скрипалям за это предложили «какие-то дивиденды», полагает Виктория. Родственница Сергея Скрипаля уверена, что бывший офицер ГРУ и его дочь находятся под тщательным контролем и в разных местах.

Виктория Скрипаль подозревает экс-офицера ГРУ в сговоре с Лондоном

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