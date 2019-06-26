Политика
Виктория Скрипаль подозревает экс-офицера ГРУ в сговоре с ЛондономREGNUM 01:41
Инцидент с Солсбери был нужен Великобритании как повод обострить отношения с Москвой. Вероятно, Скрипалям за это предложили «какие-то дивиденды», полагает Виктория. Родственница Сергея Скрипаля уверена, что бывший офицер ГРУ и его дочь находятся под тщательным контролем и в разных местах.
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с чего всё началось
Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей, в течение долгих лет. Об этом «Известиям» заявила их родственница Виктория Скрипаль, отметив, что близкие находятся под постоянной охраной.Известиявчера в 17:01
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Политика
В Иллинойсе легализовали марихуану
Американский штат Иллинойс стал 11-м штатом США, где легализовали марихуану, сообщил губернатор штата Джей Роберт Прицкер.
Обновлено вчера в 15:36
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Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
Двухлетний россиянин два дня просидел в квартире с телом отца
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Обновлено в 02:36
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
По информации ведомства, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.
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"Ванкувер" направил квалификационные предложения 8 игрокам, в том числе нападающему Николаю Голдобину, сообщает официальный сайт клуба.
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Происшествия
Россияне рассказали об отношении к пыткам
30 процентов допускают пытки в исключительных случаях — ради спасения чужой жизни или по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление.
Обновлено в 00:38
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Идея подарить выпускникам красноярской школы №143 торт с фотографиями детей, похожими на надгробия, принадлежит родителям учащихся, сообщили РИА Новости в учебном заведении.
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Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Экономика
Ольга Наумова покинула «Магнит»
Обновлено в 03:10
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Обновлено вчера в 16:31
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Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове
«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Политика
В России снова могут запретить поставки грузинского вина
Издание пишет, что процедура может быть подготовкой к введению эмбарго на вина из Грузии, которые занимают 17 процентов российского импорта.
Обновлено в 01:45
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ
Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Происшествия
СК возбудил дело после отравления 24 человек в Краснодаре
В среду по факту массового отравления жителей поселка Краснодарского, расположенного в Прикубанского районе столицы края, СК возбудил уголовное дело.
Обновлено в 03:46
Общество
Вода в Байкале оказалась токсичной
Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
Обновлено в 02:13
Экономика
В Госдуме назвали способ снизить цены на золотые слитки для россиян
Государственная дума рассмотрит законопроекты, которыми планируется повысить привлекательность инвестиций в золотые слитки у россиян.
Обновлено вчера в 13:46
Футбол
Сегодня исполком РФС утвердит лимит на легионеров
В среду, 26 июня, состоится исполком РФС, на котором в числе прочих будет обсужден лимит на легионеров в чемпионате России.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес
Петросян высмеял отравление Бари Алибасова
Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.
Обновлено вчера в 17:43
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт
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Политика
Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка
Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В подмосковной больнице во время лечения отравились девять человек
Девять человек отравились во время лечения в больнице в Солнечногорском районе Подмосковья.
Обновлено в 03:32
Авто
Chevrolet завершит производство Camaro после 2023 года
В новом отчете Muscle Cars and Trucks утверждается, что прекращение производства вполне может произойти, так как проект Camaro следующего поколения приостановлен без видимого будущего после 2023 года.
Обновлено вчера в 23:01
Наука
У французского короля Людовика Святого нашли цингу
Французский король Людовик IX Святой незадолго до смерти мог страдать от цинги, говорится в статье, опубликованной в Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery.
Обновлено в 03:18