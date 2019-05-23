Политика
Виктории Нуланд запретили въезд в РоссиюLenta.ru 13:06
Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в МИД. По данным издания, Нуланд внесли в черный список, который появился в ответ на персональные антироссийские санкции США.
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Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
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Продажи новостроек в США в апреле снизились на 7%
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Космос
Работавший на SpaceX инженер арестован в США
По данным американских властей, работавший в компании PMI Industries Джеймс Смолли сфальсифицировал около 40 до кументов, имеющих отношение к ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy, говорится на сайте ведомства.
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