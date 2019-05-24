Виктории Нуланд отказали во въезде в РоссиюREGNUM 14:31

Российские власти отказали бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд во въездной визе. Об этом 23 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на МИД России.

Виктории Нуланд отказали во въезде в Россию

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