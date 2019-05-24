Политика
Виктории Нуланд отказали во въезде в РоссиюREGNUM 14:31
Российские власти отказали бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд во въездной визе. Об этом 23 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на МИД России.
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Транспорт
Движение на юго-востоке Москвы будет ограничено 25 и 26 мая
Движение на юго-востоке Москвы будет ограничено 25 и 26 мая в связи с подготовкой к открытию участка новой Некрасовской линии.
Обновлено в 10:21
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено в 14:47
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга
Власти американского штата Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта "Бобби" Джо Лонга, который признал свою вину в расправе над восемью женщинами в 1984 году, передает телеканал NBC News со ссылкой на представителей властей.
Обновлено в 21:05
Здоровье
Летом в Волгоградской области откроют 35 пляжей
По информации областного комитета безопасности населения, летом в Волгоградской области планируется открыть 35 пляжей, в том числе 13 – в детских оздоровительных учреждениях.
Обновлено в 11:33
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено в 16:35
Общество
Роскачество не нашло идеального глазированного сырка
Обновлено в 12:17
Происшествия
Американский альпинист погиб при спуске с Эвереста
Альпинист из американского штата Юта погиб после восхождения на Эверест, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 21:29
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Политика
Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке
Президент Украины Владимир Зеленский не намерен реагировать на петицию о своей отставке, которая уже набрала более 30 тыс. подписей при необходимых 25 тыс. на сайте лидера государства.
Обновлено в 17:38
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено в 18:29
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске выплатил ее многомиллионный долг
Шестилетний сын покойной Жанны Фриске погасил часть долга семьи певицы, продав свою долю наследства матери.
Обновлено в 14:41
Происшествия
За сбой в московском метро накажут производителя поезда
Обновлено в 17:56
Армия и оружие
Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Шесть человек погибли в результате кораблекрушения на юго-западе Китая
Шесть человек погибли и еще 12 пропали без вести в результате инцидента с лодкой на юго-западе Китая, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.
Обновлено в 21:44
Шоу-бизнес
Рудковская сорвалась на подписчицу из-за критики
Жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская сорвалась на подписчицу в инстаграме из-за критики, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению
Индийские репортёры продолжают размышлять о заключении контракта с Россией на поставки зенитных ракетных комплексов С-400 и выходом из программы по совместному производству истребителей 5-го поколения.
Обновлено вчера в 12:05
Наука
Ученые: Женщины лучше работают в тепле, а мужчины – в холоде
Американские ученые провели исследование и выяснили, что женщины в офисе лучше работают, когда кондиционер выключен.
Обновлено в 10:32
Технологии
Картина антропоморфного робота украсила кабинет Рогозина
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин украсил рабочий кабинет картиной, которую написал антропоморфный робот в ходе эксперимента.
Обновлено в 13:29
Происшествия
В Архангельске няню, отравившую малыша солью, осудили на 14 лет
Июньским вечером 2018-го года няня, испытывавшая неприязнь к чужому ребенку, высыпала в кашу шесть десертных ложек соли и накормила ею мальчика.
Обновлено в 10:42
Космос
Россия высадит космонавтов на Луну
Обновлено в 16:27
Происшествия
Три человека погибли при взрыве водорода в Южной Корее
Три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения и один находится под завалами - таковы трагические результаты взрыва емкости с водородом в южнокорейском городе Каннын, что в 200 км к востоку от Сеула.
Обновлено в 07:30
Общество
Тельцов ждут неожиданности, а Водолеям лучше не доверять малознакомым. Гороскоп на 23 мая
ТЕЛЕЦ Сегодня с вами произойдёт много неожиданных вещей.
Обновлено вчера в 10:48