Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визеИзвестия 13:52

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Она внесена в черный список, составленный властями России в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций, рассказали в МИД России.
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Виктории Нуланд отказали в российской визе

РИА Новости14:58

Виктория Нуланд нашла себя в черном списке РФ

Коммерсантъ12:21

В МИД объяснили причину отказа в визе Виктории Нуланд

ТАСС14:17

Бывшему помощнику госсекретаря США отказали в российской визе

Интерфакс13:57

Бывшему помощнику госсекретаря США отказали в российской визе

Ведомости13:20

Виктории Нуланд запретили въезд в Россию

Lenta.ru13:06

МИД объяснил отказ в выдаче российской визы Нуланд

РБК15:18
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Политика

Жириновский обратился к Зеленскому с инициативой по Крыму и Донбассу

Депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Жириновский обратился к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с инициативой сделать несколько конкретных шагов на новом посту, в том числе в вопросах Крыма и Донбасса.
Обновлено в 07:14
Хоккей

Россия победила США на ЧМ по хоккею

Россия уверенно прошла групповой турнир, выиграв все семь матчей, обыграв в том числе Швецию, победившую в двух предыдущих мировых чемпионатах, со счетом 7:4.
Обновлено в 12:27
Политика

Рогозин назвал стоимость создания ракеты сверхтяжелого класса

Стоимость создания ракеты сверхтяжелого класса оценивается примерно в 700 миллиардов рублей, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос журналистов.
Обновлено в 14:19
Авто

Автомобили Ravon начнут собирать в России

Обновлено вчера в 22:57
Политика

Россия и Белоруссия договорились очистить «Дружбу» без помощи Польши

Джус подтвердил, что вице-премьеры согласовали все технические детали дорожной карты по очистке экспортной нефтепроводной системы от загрязненной нефти.
Обновлено в 13:44
Кино

Опубликован тизер продолжения фильма «Притяжение» Федора Бондарчука

В Сети появился тизер нового фантастического фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Обновлено в 09:24
Общество

Роскачество нашло плесень в глазированных сырках

Роскачество исследовало глазированные сырки 29 популярных брендов. Претендентов на Знак качества среди них не нашлось.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Появилось видео из застрявших в московском метро поездов

Обновлено 21 мая в 14:15
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ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

Обновлено в 13:10
Армия и оружие

США за 5 лет выделили на оборону Украины $1,1 млрд

«Начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ», — говорится в сообщении.
Обновлено в 13:06
Общество

Власти Екатеринбурга отказались от строительства храма в сквере

После проведенного ВЦИОМ опроса, в ходе которого жители Екатеринбурга высказались против строительства храма в сквере, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что конфликт исчерпан и попросил городские власти не рассматривать вариант возведения храма там.
Обновлено вчера в 11:49
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Общество

Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства

Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено в 15:21
Политика

Павел Дуров похвалил Зеленского за либертарианство

Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров в своем телеграм-канале разместил пост, в котором высказался в поддержку политического курса президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Футбол

ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено вчера в 15:57
Экономика

Петербург выделит более 125 млн рублей на субсидии авиаперевозчикам

На 2019-й год на субсидии авиакомпаниями выделили 125,8 миллионов рублей.
Обновлено в 13:17
Политика

В Кремле оценили запуск на Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск на британском телеканале Би-би-си шоу с анимированным "Путиным" в роли ведущего.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 13:58
Политика

Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино

Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Кино

Новым Росомахой может стать Дэнни де Вито

Роль Росомахи в следующей серии может достаться Дэнни де Вито. Именно 74-летняя легенда, по мнению фанатов, должен сменить Хью Джекмана.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

Обновлено в 02:25
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Политика

Зеленский исключил возможность переговоров с РФ

Как сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на телевизионный канал «Громадське ТВ», ранее руководитель администрации главы Незалежной Андрей Богдан сделал заявление, в котором сказал, что новоизбранный президент Украины собирается инициировать проведение референдума о будущих переговорах с Москвой.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Экономика

Орешкин рассказал о несформированной модели роста экономики России

Экономическая модель, необходимая для обеспечения роста экономики России темпами выше 3% в год, до конца не сформирована, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин ежегодной коллегии Минэкономразвития.
Обновлено в 08:14
Экономика

Forbes назвал самые дорогие бренды мира

Apple девятый год подряд возглавила топ-10 самых дорогих брендов по версии Forbes.
Обновлено в 04:10
Транспорт

Проезд в столичном транспорте будет бесплатным до полного восстановления движения на серой ветке метро

Пассажиры наземного транспорта столицы не будут платить за проезд до полного восстановления движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщается в Twitter-аккаунте Московского транспорта.
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Появилась первая информация о возможной цене смартфона Redmi K20

Пан Цзютан из отдела промышленных инвестиций Xiaomi написал в социальной сети Weibo, что лучшая стоимость для смартфонов серии Redmi K20 находится в диапазоне от 289 до 578 долларов (от 18,7 до 37,4 тысячи рублей по текущему курсу).
Обновлено в 11:36
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Виктория Нуланд
Американский дипломат
Американский дипломат и политик, официальный представитель Государственного департамента США в 2011-2013 гг. Затем - помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии.
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