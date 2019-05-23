Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визеИзвестия 13:52
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Она внесена в черный список, составленный властями России в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций, рассказали в МИД России.
Читать в источнике
Оценить394
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 16:03, Ашберн
Политика
Жириновский обратился к Зеленскому с инициативой по Крыму и Донбассу
Депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Жириновский обратился к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с инициативой сделать несколько конкретных шагов на новом посту, в том числе в вопросах Крыма и Донбасса.
Обновлено в 07:14
Хоккей
Россия победила США на ЧМ по хоккею
Россия уверенно прошла групповой турнир, выиграв все семь матчей, обыграв в том числе Швецию, победившую в двух предыдущих мировых чемпионатах, со счетом 7:4.
Обновлено в 12:27
Политика
Рогозин назвал стоимость создания ракеты сверхтяжелого класса
Стоимость создания ракеты сверхтяжелого класса оценивается примерно в 700 миллиардов рублей, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос журналистов.
Обновлено в 14:19
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Россия и Белоруссия договорились очистить «Дружбу» без помощи Польши
Джус подтвердил, что вице-премьеры согласовали все технические детали дорожной карты по очистке экспортной нефтепроводной системы от загрязненной нефти.
Обновлено в 13:44
Кино
Опубликован тизер продолжения фильма «Притяжение» Федора Бондарчука
В Сети появился тизер нового фантастического фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Обновлено в 09:24
Общество
Роскачество нашло плесень в глазированных сырках
Роскачество исследовало глазированные сырки 29 популярных брендов. Претендентов на Знак качества среди них не нашлось.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Появилось видео из застрявших в московском метро поездов
Обновлено 21 мая в 14:15
Армия и оружие
США за 5 лет выделили на оборону Украины $1,1 млрд
«Начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ», — говорится в сообщении.
Обновлено в 13:06
Общество
Власти Екатеринбурга отказались от строительства храма в сквере
После проведенного ВЦИОМ опроса, в ходе которого жители Екатеринбурга высказались против строительства храма в сквере, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что конфликт исчерпан и попросил городские власти не рассматривать вариант возведения храма там.
Обновлено вчера в 11:49
Общество
Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства
Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено в 15:21
Политика
Павел Дуров похвалил Зеленского за либертарианство
Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров в своем телеграм-канале разместил пост, в котором высказался в поддержку политического курса президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Футбол
ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд
Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено вчера в 15:57
Экономика
Петербург выделит более 125 млн рублей на субсидии авиаперевозчикам
На 2019-й год на субсидии авиакомпаниями выделили 125,8 миллионов рублей.
Обновлено в 13:17
Политика
В Кремле оценили запуск на Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск на британском телеканале Би-би-си шоу с анимированным "Путиным" в роли ведущего.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 13:58
Политика
Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино
Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Кино
Новым Росомахой может стать Дэнни де Вито
Роль Росомахи в следующей серии может достаться Дэнни де Вито. Именно 74-летняя легенда, по мнению фанатов, должен сменить Хью Джекмана.
Обновлено в 03:31
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с РФ
Как сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на телевизионный канал «Громадське ТВ», ранее руководитель администрации главы Незалежной Андрей Богдан сделал заявление, в котором сказал, что новоизбранный президент Украины собирается инициировать проведение референдума о будущих переговорах с Москвой.
Обновлено в 09:33
Экономика
Орешкин рассказал о несформированной модели роста экономики России
Экономическая модель, необходимая для обеспечения роста экономики России темпами выше 3% в год, до конца не сформирована, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин ежегодной коллегии Минэкономразвития.
Обновлено в 08:14
Экономика
Forbes назвал самые дорогие бренды мира
Apple девятый год подряд возглавила топ-10 самых дорогих брендов по версии Forbes.
Обновлено в 04:10
Транспорт
Проезд в столичном транспорте будет бесплатным до полного восстановления движения на серой ветке метро
Пассажиры наземного транспорта столицы не будут платить за проезд до полного восстановления движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщается в Twitter-аккаунте Московского транспорта.
Обновлено в 15:19
Гаджеты
Появилась первая информация о возможной цене смартфона Redmi K20
Пан Цзютан из отдела промышленных инвестиций Xiaomi написал в социальной сети Weibo, что лучшая стоимость для смартфонов серии Redmi K20 находится в диапазоне от 289 до 578 долларов (от 18,7 до 37,4 тысячи рублей по текущему курсу).
Обновлено в 11:36