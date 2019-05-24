Виктории Нуланд отказали в российской визеИзвестия 13:52

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Она внесена в черный список, составленный властями России в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций, рассказали в МИД России.

Политика В Кремле оценили запуск на Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск на британском телеканале Би-би-си шоу с анимированным "Путиным" в роли ведущего.

Происшествия В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики Наркотическое вещество найдено в квартире экс-министра по делам открытого правительства РФ Михаила Абызова 23 мая, сообщает Интерфакс.

Хоккей Российские хоккеисты одолели США в четвертьфинале ЧМ Сборная России по хоккею удержала победу над США на чемпионате мира в Словакии.

Политика Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена.

Музыка Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса» Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.

Космос Рогозин сообщил, когда россияне высадятся на Луне По словам Рогозина, высадка американских астронавтов на Луне, которую США запланировали на 2024 год, будет больше похожа на шоу, чем на реальное освоение спутника.

Происшествия На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».

Наука Ученые назвали самый смертоносный вид курения Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.

Экономика Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции.

Шоу-бизнес Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.

Здоровье Профессор рассказал о рисках для туристов в Европе В последние годы в Европе произошло несколько вспышек трансмиссивных заболеваний.

Шоу-бизнес Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».

Политика «Американский талиб» вышел на свободу после 17 лет тюрьмы Гражданин США Джон Уокер Линд вышел на свободу после 17 лет заключения.

Политика Посол США не поедет на ПМЭФ из-за дела Майкла Калви Посол США Джон Хантсман не поедет на Петербургский экономический форум в июне, сообщает Forbes.

Происшествия По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».

Общество Кириенко наградил победителей студенческого кубка по менеджменту Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил победителей всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!", передает корреспондент РИА Новости.

Политика Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Казахстане Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, в этом году будет закончена модернизация заводов и Минск сможет ззакупать нефть не только в России, но и на мировых рынках.

Политика Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты в США к концу июня Представители Федерального управления гражданской авиации США ожидают, что к концу июня полеты самолетов Boeing 737 MAX в Соединенных Штатах возобновятся.

Хоккей НХЛ удовлетворена решением о сокращении дисквалификации Войнова Национальная хоккейная лига (НХЛ) удовлетворена решением независимого арбитража о сокращении срока дисквалификации российского защитника Вячеслава Войнова до середины следующего сезона.

Общество Из Кургана будут делать «умный город», из курганцев — «активных граждан» Представитель Кургана Станислав Скворчевский, начальник городского управления информационных технологий, рассказал о действующих муниципальных проектах, которые уже можно отнести к программе «Умный город».

Происшествия Мужчина на электросамокате сбил женщину в центре Москвы Лихач на электросамокате сбил женщину. В результате потерпевшая получила травмы, сообщает РЕН ТВ. Женщине потребовалась медицинская помощь.

Авто Kia показала салон нового компактного кроссовера Компания KIA опубликовала первые официальные скетчи интерьера нового компактного кроссовера B-сегмента, который приедет в Россию в 2020 году.

Общество Роскачество не нашло идеального глазированного сырка Роскачество провело проверку 29 самых популярных торговых марок глазированных сырков, оценив их на вкус, цвет и запах, а также проверив на содержание загустителей, стабилизаторов, консервантов, антибиотиков и микроорганизмов.