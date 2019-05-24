Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визеИзвестия 13:52
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Она внесена в черный список, составленный властями России в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций, рассказали в МИД России.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 19:10, Ашберн
Политика
В Кремле оценили запуск на Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск на британском телеканале Би-би-си шоу с анимированным "Путиным" в роли ведущего.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Наркотическое вещество найдено в квартире экс-министра по делам открытого правительства РФ Михаила Абызова 23 мая, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 11:19
Хоккей
Российские хоккеисты одолели США в четвертьфинале ЧМ
Сборная России по хоккею удержала победу над США на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 12:27
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Политика
Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена.
Обновлено в 17:24
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено в 14:47
Космос
Рогозин сообщил, когда россияне высадятся на Луне
По словам Рогозина, высадка американских астронавтов на Луне, которую США запланировали на 2024 год, будет больше похожа на шоу, чем на реальное освоение спутника.
Обновлено в 18:31
Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов
Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено в 14:41
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Экономика
Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой
В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.
Обновлено в 08:54
Здоровье
Профессор рассказал о рисках для туристов в Европе
В последние годы в Европе произошло несколько вспышек трансмиссивных заболеваний.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу
Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».
Обновлено в 09:08
Политика
«Американский талиб» вышел на свободу после 17 лет тюрьмы
Гражданин США Джон Уокер Линд вышел на свободу после 17 лет заключения.
Обновлено в 11:04
Политика
Посол США не поедет на ПМЭФ из-за дела Майкла Калви
Посол США Джон Хантсман не поедет на Петербургский экономический форум в июне, сообщает Forbes.
Обновлено в 15:08
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Общество
Кириенко наградил победителей студенческого кубка по менеджменту
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил победителей всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:53
Политика
Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Казахстане
Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, в этом году будет закончена модернизация заводов и Минск сможет ззакупать нефть не только в России, но и на мировых рынках.
Обновлено в 06:17
Политика
Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты в США к концу июня
Представители Федерального управления гражданской авиации США ожидают, что к концу июня полеты самолетов Boeing 737 MAX в Соединенных Штатах возобновятся.
Обновлено в 17:32
Хоккей
НХЛ удовлетворена решением о сокращении дисквалификации Войнова
Национальная хоккейная лига (НХЛ) удовлетворена решением независимого арбитража о сокращении срока дисквалификации российского защитника Вячеслава Войнова до середины следующего сезона.
Обновлено в 17:56
Баскетбол
Названы символические сборные сезона в НБА
Обновлено в 15:39
Общество
Из Кургана будут делать «умный город», из курганцев — «активных граждан»
Представитель Кургана Станислав Скворчевский, начальник городского управления информационных технологий, рассказал о действующих муниципальных проектах, которые уже можно отнести к программе «Умный город».
Обновлено в 05:13
Происшествия
Мужчина на электросамокате сбил женщину в центре Москвы
Лихач на электросамокате сбил женщину. В результате потерпевшая получила травмы, сообщает РЕН ТВ. Женщине потребовалась медицинская помощь.
Обновлено в 15:53
Авто
Kia показала салон нового компактного кроссовера
Компания KIA опубликовала первые официальные скетчи интерьера нового компактного кроссовера B-сегмента, который приедет в Россию в 2020 году.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Роскачество не нашло идеального глазированного сырка
Роскачество провело проверку 29 самых популярных торговых марок глазированных сырков, оценив их на вкус, цвет и запах, а также проверив на содержание загустителей, стабилизаторов, консервантов, антибиотиков и микроорганизмов.
Обновлено в 12:17
Политика
На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского
Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.
Обновлено в 06:31
Авто
Названы важнейшие качества автомобилей для путешествий
Обновлено в 12:21