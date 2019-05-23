Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визеИзвестия 13:52

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Она внесена в черный список, составленный властями России в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций, рассказали в МИД России.
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Бывшему помощнику госсекретаря США отказали в российской визе

Ведомости13:20

Бывшему помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд отказали в российской визе

Эхо Москвы14:15

Бывшему помощнику госсекретаря США отказали в российской визе

Интерфакс13:57

Экс-помощнице госсекретаря США Виктории Нуланд отказали в российской визе

РБК13:28

В МИД объяснили причину отказа в визе Виктории Нуланд

ТАСС14:17

Виктории Нуланд запретили въезд в Россию

Lenta.ru13:06

Виктория Нуланд нашла себя в черном списке РФ

Коммерсантъ12:21
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
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Российские специалисты будут обучать своих коллег работе с военной техникой производства СССР и РФ, которая состоит на вооружении Конго.
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Канада обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

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Мать рэпера Децла Ирина Толмацкая рассказала о том, что невестка с внуком переехали из квартиры, где раньше жила семья ее сына.
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Армия и оружие

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Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

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Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
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ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
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Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»

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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие

В МИД РФ выразили озабоченность складывающейся ситуацией в Ливии

Россия серьезно обеспокоена ситуацией, которая на сегодняшний день складывается в Ливии.
Обновлено в 10:23
Политика

Минюст Украины потребовал уволить главу администрации президента

Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана главой своей администрации 21 мая.
Обновлено в 13:38
Политика

Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией

Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

В ДНР эвакуируют работников насосной станции после обстрела ВСУ

Обновлено в 05:53
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Происшествия

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Ранее в сети появилось еще одно видео крушения американского военного самолета в Калифорнии В интернете появилось еще одно видео крушения в Южной Калифорнии американского военного истребителя F-16.
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Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии

Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.
Обновлено в 11:20
Общество

Вступило в силу первое решение суда по закону о неуважении к власти

Новгородский областной суд оставил без изменения решение Чудовского районного суда Новгородской области, оштрафовавшего Юрия Картыжева на 30 тыс. руб. за неуважение к власти.
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Финансы

Акции ВТБ выросли на 10% за день

Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
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Поездка Альбины Джанабаевой на Каннский фестиваль едва не сорвалась

Поездка российской певицы, актрисы и телеведущей Альбины Джанабаевой на Каннский фестиваль едва не сорвалась.
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В России в прошлом году погибли или умерли более 400 сотрудников МВД

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Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

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Армия и оружие

Рогозин исключил создание Россией военных орбитальных станций

Россия не планирует создание боевой орбитальной станции по типу советских станций серии "Алмаз", заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отвечая на вопросы студентов в МГУ.
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Автомобили Ravon начнут собирать в России

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Прошла жеребьёвка женских соревнований «Ролан Гаррос»

Стали известны результаты жеребьёвки Открытого чемпионата Франции, который пройдёт с 27 мая по 10 июня на кортах парижского спорткомплекса "Ролан Гаррос".
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Виктория Нуланд
Американский дипломат
Американский дипломат и политик, официальный представитель Государственного департамента США в 2011-2013 гг. Затем - помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии.
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