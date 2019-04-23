Политика

Виктор Янукович надеется вернуться на УкраинуREGNUM вчера в 14:19

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском. Об этом 23 апреля сообщил его адвокат Виталий Сердюк. По его словам, в связи со сменой власти на Украине появляется шанс, что дело в отношении Януковича перестанет быть политизированным.
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Адвокат Януковича заявил, что экс-президент хочет вернуться на Украину

ТАСС01:13

Янукович надеется вернуться на Украину после победы Зеленского на выборах

Коммерсантъвчера в 22:59

Янукович хочет вернуться на Украину, заявил его адвокат

РИА Новости00:47

Адвокат сообщил о желании Януковича вернуться на Украину

РБК00:12

СМИ: Янукович планирует вернуться на Украину

RT на русскомвчера в 23:58

Надежда Януковича. Зеленский может попросить помощи у предшественников Порошенко

Национальная служба новостей02:09

Зеленский свет: Янукович хочет вернуться в Киев при новом президенте

Известиявчера в 17:01
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Янукович хочет вернуться в Украину после инаугурации Зеленского

КП - Беларусь03:10
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Умер создатель клипов для Киркорова и Преснякова Сергей Дубровский

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Ким Чен Ын прибыл во Владивосток

Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока, передает корреспондент ТАСС с места события.
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Обновлено в 02:28
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Названа причина аномальной миграции магнитного полюса Земли

Периодические или случайные изменения в циркуляции жидкого металла могут влиять на миграцию Северного магнитного полюса и даже вызвать его резкое смещение.
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Обновлено вчера в 16:25
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В России продукты дорожали в три раза быстрее, чем в ЕС

В 2018 году продукты в России дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в среднем по ЕС.
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил НАТО о своевременных мерах, которые примет Россия в ответ на действия альянса у своих границ.
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"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
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Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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