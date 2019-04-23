Виктор Янукович надеется вернуться на УкраинуREGNUM вчера в 14:19

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском. Об этом 23 апреля сообщил его адвокат Виталий Сердюк. По его словам, в связи со сменой власти на Украине появляется шанс, что дело в отношении Януковича перестанет быть политизированным.

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Армия и оружие ВСУ за сутки выпустили по ДНР почти 100 боеприпасов ВСУ за истекшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня, под обстрелами оказались окрестности Донецка и Ясиноватой.

Авто Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12 Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.

Политика Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.

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Политика Зеленского назвали «еврейским клоуном» в Чехии На Украине возмутились словами чешского журналиста Яна Фингерленда, который назвал Владимира Зеленского "еврейским клоуном".

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Политика Ким Чен Ын прибыл во Владивосток Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока, передает корреспондент ТАСС с места события.

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Армия и оружие Шойгу предупредил об асимметричном ответе на действия НАТО у границ РФ Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил НАТО о своевременных мерах, которые примет Россия в ответ на действия альянса у своих границ.

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