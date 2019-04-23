Политика

Виктор Янукович надеется вернуться на УкраинуREGNUM вчера в 14:19

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском. Об этом 23 апреля сообщил его адвокат Виталий Сердюк. По его словам, в связи со сменой власти на Украине появляется шанс, что дело в отношении Януковича перестанет быть политизированным.
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Надежда Януковича. Зеленский может попросить помощи у предшественников Порошенко

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Янукович хочет вернуться на Украину, заявил его адвокат

РИА Новости00:47

СМИ: Янукович планирует вернуться на Украину

RT на русскомвчера в 23:58

Адвокат сообщил о желании Януковича вернуться на Украину

РБК00:12

Адвокат заявил о желании Януковича вернуться на Украину

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Зеленский свет: Янукович хочет вернуться в Киев при новом президенте

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Адвокат Януковича рассказал, вернется ли экс-президент на Украину

Комсомольская правдавчера в 16:00
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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