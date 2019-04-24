Политика

Виктор Янукович надеется вернуться на УкраинуREGNUM вчера в 14:19

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском. Об этом 23 апреля сообщил его адвокат Виталий Сердюк. По его словам, в связи со сменой власти на Украине появляется шанс, что дело в отношении Януковича перестанет быть политизированным.
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СМИ: Янукович планирует вернуться на Украину

RT на русскомвчера в 23:58

Надежда Януковича. Зеленский может попросить помощи у предшественников Порошенко

Национальная служба новостей02:09

Янукович хочет вернуться на Украину, заявил его адвокат

РИА Новости00:47

Адвокат сообщил о желании Януковича вернуться на Украину

РБК00:12

Адвокат Януковича заявил, что экс-президент хочет вернуться на Украину

ТАСС01:13

Янукович надеется вернуться на Украину после победы Зеленского на выборах

Коммерсантъвчера в 22:59

Зеленский свет: Янукович хочет вернуться в Киев при новом президенте

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 06:13, Ашберн

Янукович хочет вернуться в Украину после инаугурации Зеленского

КП - Беларусь03:10
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 06:13, Ашберн
Политика

Ким Чен Ын на лимузине выезжает из центра Владивостока

Предполагается, что Ким Чен Ын отправился на остров Русский в кампус Дальневосточного федерального университета, где в четверг состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 04:21
Энергетика

Бюджет выплатит нефтяникам 450 млрд рублей за стабильную цену бензина

В 2019 году правительство выплатит нефтяным компаниям - производителям бензина и дизельного топлива до 450 миллиардов рублей в качестве компенсации за то, что на своих заправках они сдерживают рост цен для конечного потребителя.
Обновлено в 05:47
Энергетика

Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ по всему миру

По заявлению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, "Нафтогазу" стоит искать дешевый газ по всему миру, чтобы добиться снижения финансовой нагрузки на население, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Espreso.
Обновлено в 03:05
Футбол

Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе «РЖД Арена»

«Амедиатека» в партнерстве с «Локомотивом» покажет финальную серию «Игры престолов» на московском стадионе «РЖД Арена».
Обновлено в 04:31
Политика

Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языке

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил об инициативе депутатов о его отставке и пообещал поставить этот вопрос на голосование, но не ранее, чем будет принят закон о языке.
Обновлено в 03:35
Общество

Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками

В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи.
Обновлено в 02:39
Политика

Ким Чен Ына во Владивостоке накормят борщом и пельменями

Обновлено в 05:10
Игры

Игроки «бомбят» рейтинг Mortal Kombat 11 в Steam и на Metacritic

Последнее особенно затронуло публику, поскольку этим недовольны и посетители Metacritic, где у игры также низкий пользовательский рейтинг — 26% при среднем балле журналистов в 83%.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В Екатеринбурге рекламная конструкция упала на подростков

Обновлено в 00:04
Происшествия

В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца

Обновлено в 05:04
Происшествия

СК заинтересовался женщиной из Подмосковья, грозившей ребенку ножом

Следственный комитет вслед за полицией начал проверку после публикации в СМИ сообщений о том, что женщина приставляла нож к горлу маленькой девочки в Клину, сообщается на сайте подмосковного главка СК РФ.
Обновлено в 05:13
Политика

Киев требует извинений от чешских СМИ за «еврейского клоуна»

Еврейские корни нового президента Украины Владимира Зеленского стали причиной международного скандала, в котором оказались замешанными чешские масс-медиа.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Мать Меган Маркл прилетела в Лондон на роды дочери

Мать Меган Маркл Дория Рэгланд прилетела в Лондон на роды дочери, чтобы ее поддержать.
Обновлено вчера в 00:11
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

В Генштабе заявили о завершении военной фазы конфликта в Сирии

«Герасимов заявил, что военная фаза конфликта в Сирии уже завершена», — уточняет агентство Nation News.
Обновлено в 05:39
Экономика

«Галактика» расширяет производство в Ленинградской области

24 апреля на заводе «Галактика» в Ленинградской области будет открыта новая фасовочно-упаковочная линия, которая позволит значительно увеличить объем производства молочной продукции на заводе, выпускаемой под собственными брендами ООО «Галактика» и под брендом Valio.
Обновлено в 03:00
Общество

Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука

Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

Москвичка похитила семейную икону из храма после замечания прихожан

По словам настоятеля храма иерея Георгия Ермолина, женщина в джинсах и с непокрытой головой долго молилась перед образом, когда же другие прихожане сделали ей замечание, попросив уступить место, она сорвала икону и бросилась к выходу.
Обновлено в 05:35
Авто

Renault объявил о старте продаж обновленного Kaptur в России

Компания Renault объявила о старте российских продаж компактного кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:59
Политика

Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Авто

Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12

Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Политика

Оператор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском

Компания Nord Stream 2, строящая газопровод Северный поток-2 (СП-2), пригрозила судом Евросоюзу из-за новых положений Газовой директивы.
Обновлено в 05:42
Космос

На Марсе зафиксировано первое землетрясение

Французским ученым впервые в истории удалось зафиксировать подземные толчки на Марсе.
Обновлено вчера в 17:56
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

Максакова в суде опровергла версию о роли ФСБ в убийстве Вороненкова

Версию причастности ФСБ к убийству в центре Киева 23 марта 2017 г. бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова опровергла его вдова Мария Максакова, сообщает Страна.ua.
Обновлено вчера в 18:47
Хоккей

Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 02:47
Общество

Языковую реформу в русских школах Латвии сочли дискриминацией

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила решение сейма Латвии одобрить поправки к закону «О собраниях, шествиях и пикетах», запрещающие ношение, демонстрацию и любое другое использование формы Вооружённых сил СССР на публичных мероприятиях.
Обновлено вчера в 07:32
Общество

Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума

В ведомстве уточнили, что продолжительность жизни мужчин выросла на 0,3 года, а у женщин - на 0,2 года, достигнув исторического максимума.
Обновлено в 04:53
Космос

Спрайты в небе над Оклахомой: удивительные фотографии

Фотографии — Paul Smith Фотограф Пол Смит (Paul Smith) заснял спрайты во время бури в северо-западной части Оклахомы.
Обновлено вчера в 06:15
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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