Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на УкраинуREGNUM вчера в 14:19
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском. Об этом 23 апреля сообщил его адвокат Виталий Сердюк. По его словам, в связи со сменой власти на Украине появляется шанс, что дело в отношении Януковича перестанет быть политизированным.
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Надежда Януковича. Зеленский может попросить помощи у предшественников Порошенко
Национальная служба новостей02:09
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 06:13, Ашберн
Политика
Ким Чен Ын на лимузине выезжает из центра Владивостока
Предполагается, что Ким Чен Ын отправился на остров Русский в кампус Дальневосточного федерального университета, где в четверг состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 04:21
Энергетика
Бюджет выплатит нефтяникам 450 млрд рублей за стабильную цену бензина
В 2019 году правительство выплатит нефтяным компаниям - производителям бензина и дизельного топлива до 450 миллиардов рублей в качестве компенсации за то, что на своих заправках они сдерживают рост цен для конечного потребителя.
Обновлено в 05:47
Энергетика
Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ по всему миру
По заявлению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, "Нафтогазу" стоит искать дешевый газ по всему миру, чтобы добиться снижения финансовой нагрузки на население, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Espreso.
Обновлено в 03:05
Футбол
Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе «РЖД Арена»
«Амедиатека» в партнерстве с «Локомотивом» покажет финальную серию «Игры престолов» на московском стадионе «РЖД Арена».
Обновлено в 04:31
Политика
Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языке
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил об инициативе депутатов о его отставке и пообещал поставить этот вопрос на голосование, но не ранее, чем будет принят закон о языке.
Обновлено в 03:35
Общество
Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками
В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи.
Обновлено в 02:39
Политика
Ким Чен Ына во Владивостоке накормят борщом и пельменями
Обновлено в 05:10
Игры
Игроки «бомбят» рейтинг Mortal Kombat 11 в Steam и на Metacritic
Последнее особенно затронуло публику, поскольку этим недовольны и посетители Metacritic, где у игры также низкий пользовательский рейтинг — 26% при среднем балле журналистов в 83%.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
СК заинтересовался женщиной из Подмосковья, грозившей ребенку ножом
Следственный комитет вслед за полицией начал проверку после публикации в СМИ сообщений о том, что женщина приставляла нож к горлу маленькой девочки в Клину, сообщается на сайте подмосковного главка СК РФ.
Обновлено в 05:13
Политика
Киев требует извинений от чешских СМИ за «еврейского клоуна»
Еврейские корни нового президента Украины Владимира Зеленского стали причиной международного скандала, в котором оказались замешанными чешские масс-медиа.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Мать Меган Маркл прилетела в Лондон на роды дочери
Мать Меган Маркл Дория Рэгланд прилетела в Лондон на роды дочери, чтобы ее поддержать.
Обновлено вчера в 00:11
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
В Генштабе заявили о завершении военной фазы конфликта в Сирии
«Герасимов заявил, что военная фаза конфликта в Сирии уже завершена», — уточняет агентство Nation News.
Обновлено в 05:39
Экономика
«Галактика» расширяет производство в Ленинградской области
24 апреля на заводе «Галактика» в Ленинградской области будет открыта новая фасовочно-упаковочная линия, которая позволит значительно увеличить объем производства молочной продукции на заводе, выпускаемой под собственными брендами ООО «Галактика» и под брендом Valio.
Обновлено в 03:00
Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Москвичка похитила семейную икону из храма после замечания прихожан
По словам настоятеля храма иерея Георгия Ермолина, женщина в джинсах и с непокрытой головой долго молилась перед образом, когда же другие прихожане сделали ей замечание, попросив уступить место, она сорвала икону и бросилась к выходу.
Обновлено в 05:35
Авто
Renault объявил о старте продаж обновленного Kaptur в России
Компания Renault объявила о старте российских продаж компактного кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:59
Политика
Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Авто
Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12
Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Политика
Оператор «Северного потока-2» пригрозил ЕС судебным иском
Компания Nord Stream 2, строящая газопровод Северный поток-2 (СП-2), пригрозила судом Евросоюзу из-за новых положений Газовой директивы.
Обновлено в 05:42
Космос
На Марсе зафиксировано первое землетрясение
Французским ученым впервые в истории удалось зафиксировать подземные толчки на Марсе.
Обновлено вчера в 17:56
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Максакова в суде опровергла версию о роли ФСБ в убийстве Вороненкова
Версию причастности ФСБ к убийству в центре Киева 23 марта 2017 г. бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова опровергла его вдова Мария Максакова, сообщает Страна.ua.
Обновлено вчера в 18:47
Хоккей
Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 02:47
Общество
Языковую реформу в русских школах Латвии сочли дискриминацией
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила решение сейма Латвии одобрить поправки к закону «О собраниях, шествиях и пикетах», запрещающие ношение, демонстрацию и любое другое использование формы Вооружённых сил СССР на публичных мероприятиях.
Обновлено вчера в 07:32
Общество
Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
В ведомстве уточнили, что продолжительность жизни мужчин выросла на 0,3 года, а у женщин - на 0,2 года, достигнув исторического максимума.
Обновлено в 04:53
Космос
Спрайты в небе над Оклахомой: удивительные фотографии
Фотографии — Paul Smith Фотограф Пол Смит (Paul Smith) заснял спрайты во время бури в северо-западной части Оклахомы.
Обновлено вчера в 06:15