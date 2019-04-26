Футбол

Виктор Васин подписал новый контракт с ЦСКАРИА Новости 06:35

Защитник Виктор Васин заключил новое соглашение с ЦСКА, рассчитанное до окончания сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба. Предыдущий контракт 30-летнего игрока истекал предстоящим летом.
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Васин продлил контракт с ЦСКА

Газета.Ru06:50

Виктор Васин подписал новый контракт с ЦСКА

РИА Новости06:35

ЦСКА продлил контракт с Васиным на два года

Sport24.ru06:10

ЦСКА продлил контракт с Васиным до 2021 года

Матч ТВ06:16

ЦСКА объявил о продлении контракта с Васиным

Советский спорт06:25

Васин: предложение ЦСКА продлить контракт принял с удовольствием

Чемпионат08:18

Виктор Васин: «С удовольствием продлил контракт с ЦСКА. Это родной дом»

Sports.ru08:31
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Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Быстрицкой

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Происшествия

В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом

Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В Красноярске загорелась крыша одного из цехов завода «Красмаш»

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Хоккей

Деарне и Стольберг покинут «Авангард», Семёнов продлил контракт

Сегодня «Авангард» продлил контракты с Кириллом Семёновым и Александром Яремчуком.
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Гаджеты

OnePlus подтвердила в тизере тройную тыльную камеру OnePlus 7 Pro

К счастью для любопытных, последний тизер подтверждает наличие в OnePlus 7 Pro тройной тыльной камеры.
Обновлено в 06:43
Политика

Кремль одобрил идею Трампа отказаться от ядерного оружия

В Кремле позитивно восприняли инициативу президента США Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю уничтожить ядерное оружие.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Экс-сотрудника ФСБ обвинили в хищении 490 млн рублей

По версии следствия, в 2011 году фигурант в составе преступной группы убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 млн руб. в обмен на прекращение уголовного дела.
Обновлено в 08:51
Авто

США начали расследование в отношении Ford из-за выбросов

Минюст США начал уголовное расследование в отношении Ford, связанное с сертификацией вредных выбросов автомобилей компании.
Обновлено в 08:55
Политика

В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Появилось видео пожара в РГУ нефти и газа им. Губкина

Опубликовано видео пожара в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. Губкина на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 08:22
Политика

Nord Stream 2 AG наносит ответный удар

В лентах информационных агентств промелькнуло сухое сообщение, что компания Nord Stream 2 AG направила письмо председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру по поводу поправок к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 01:00
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Обновлено в 07:16
Политика

Медведев отменил санкции против четырех украинцев

Все четверо были внесены в санкционный список постановлением правительства России от 1 ноября 2018 года, принятым, как отмечалось в документе, «в ответ на действия Украины, связанные с введением ограничительных мер против граждан и юридических лиц Российской Федерации».
Обновлено в 06:55
Происшествия

Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Политика

Рябков назвал срок прекращения действия ДРСМД

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил на брифинге в Москве, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности по всей видимости прекратит свое существование 2 августа 2019 года.
Обновлено в 04:48
Происшествия

В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками

Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Общество

PepsiCo подала иск против фермеров из Индии из-за картошки для Lay’s

Американская PepsiCo подала иск к четырем фермерам из Индии, обвинив их в незаконном выращивании и продаже сорта картофеля, который компания зарегистрировала исключительно для собственного использования и производства чипсов Lay's.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Сестра Элины Быстрицкой может претендовать на имущество актрисы

Обновлено в 08:16
Авто

Назван список самых популярных автомобилей на вторичном рынке РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» составили рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в России.
Обновлено в 00:04
Игры

Death Stranding привнесёт что-то новое в игры с открытым миром

Разработчик считает, что PS4-эксклюзив представит «действительно что-то новое» по сравнению с классическими современными проектами с открытым миром.
Обновлено в 02:23
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Обновлено вчера в 18:54
Политика

Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины

Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Политика

Губернатор Хакасии увеличил надбавки к своей зарплате в четыре раза

Правительство Хакасии внесло поправки в региональный законопроект, согласно которому сумма надбавок к зарплате губернатора региона Валентина Коновалова и членов правительства может достигать 400%.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске

Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Общество

В Госдуме поддержали продление «дачной амнистии» до 2022 года

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил восстановить «дачную амнистию», которая действует в России уже 13 лет, до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 08:00
Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено в 07:31
Политика

Украина приостановила транзит российской нефти

Нефтяная компания Украины «Укртранснафта» прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес

Актриса Кристина Кузьмина открыла душу: о раке и разводе

Актриса Кристина Кузьмина стала героиней программы "Судьба человека", где рассказала о о разводе с режиссером Дмитрием Месхиевым.
Обновлено в 05:45
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Российский футболист, центральный защитник ЦСКА и сборной России.
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