Футбол
Виктор Васин подписал новый контракт с ЦСКАРИА Новости 06:35
Защитник Виктор Васин заключил новое соглашение с ЦСКА, рассчитанное до окончания сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба. Предыдущий контракт 30-летнего игрока истекал предстоящим летом.
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Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre
Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Футбол
Стало известно, благодаря кому Месси остался в «Барсе»
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Минобороны: сирийская Латакия попала под ракетный обстрел боевиков
В Сирии боевики попытались обстрелять автовокзал города Латакия из реактивной установки залпового огня, сообщил 25 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске
Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Политика
Боевика из Дагестана экстрадировали из Марокко в Россию
Подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях Саламов вел пропагандистскую работу среди жителей Дагестана, являясь сторонником террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда
Мужчину обвиняют в избиении начальницы поезда в Санкт-Петербурге, сообщает СК РФ в WhatsApp.
Обновлено в 06:47
Политика
Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 03:19
Политика
Савченко сравнила тюрьмы в России и на Украине
Савченко отметила, что на Украине и в России в пенитенциарных учреждениях сохранилась советская система.
Обновлено вчера в 23:05
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Московские СИЗО обыщут после отравления арестантов «Матросской тишины»
В СИЗО «Матросская тишина» трое арестованных отравились неизвестным веществом, один из них умер, УФСИН по Москве проводит проверку следственных изоляторов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:24
Политика
Минтруд оценил нагрузку на ПФР от выплаты пенсий жителям Донбасса
Выплата пенсий жителям провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, получившим российское гражданство, не станет большой нагрузкой для пенсионной системы России, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик
В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Политика
«Кум Путина» рассказал, как его пытаются «достать»
Украинские политики и журналисты завидуют тому, что он является кумом президента России Владимира Путина, считает Владимир Медведчук.
Обновлено в 07:32
Авто
Toyota намекнула на новый хэтчбек Glanza
Сегодня Toyota опубликовала первый видео-тизер нового хэтчбека и назвала его имя - Toyota Glanza.
Обновлено в 07:36
Футбол
Адебайор: «Однажды Моуринью чуть не убил Роналду»
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Команда Зеленского объяснила необходимость роспуска Верховной Рады
Представитель штаба победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского Дмитрий Разумков высказался о возможном роспуске парламента.
Обновлено в 07:38
Авто
В Петербурге появился рейтинг Яндекса о проблемах автомобилистов
Рейтинг обращений за помощью возглавила проблема севшего аккумулятора. Потом идут — проколотые колеса и застревание машины в снегу.
Обновлено в 06:16
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины
Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Костроме неизвестные взорвали банкомат и похитили из него деньги
Банкомат "Сбербанка" взорвали в ночь на пятницу в Костроме и похитили из него деньги, полиция ищет преступников.
Обновлено в 07:38
Музыка
Организатор гастролей Светланы Лободы в Прибалтике исчез с деньгами
Певица Светлана Лобода отменила часть концертов в Прибалтике.
Обновлено вчера в 21:57
Авто
Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску
Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
Обновлено в 06:03
Политика
Совбез ООН принял сторону Украины
По итогам заседания никаких резолюций не приняли, несмотря на просьбу Киева проголосовать за документ, осуждающий новую российскую инициативу.
Обновлено в 03:24
Футбол
Семак рассказал о составе «Зенита» перед матчем с «Крыльями Советов»
Уже известно, что Барриос не сможет выйти из-за обилия желтых карточек. По словам Семака, Ерохин выпал на неопределенный срок.
Обновлено в 06:47
Игры
Sony рассказала, когда выйдет консоль PlayStation 5
Японская компания Sony разместила отчет за 2018 финансовый год, в котором содержались данные о выходе следующего поколения консолей PlayStation.
Обновлено в 06:45