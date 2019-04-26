Футбол

Виктор Васин подписал новый контракт с ЦСКАРИА Новости 06:35

Защитник Виктор Васин заключил новое соглашение с ЦСКА, рассчитанное до окончания сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба. Предыдущий контракт 30-летнего игрока истекал предстоящим летом.
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Васин продлил контракт с ЦСКА

Газета.Ru06:50

Защитник ЦСКА Виктор Васин – о травмах, реабилитации и возвращении на поле

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Sport24.ru06:10

Васин продлил контракт с ЦСКА до 2021 года

Sports.ru06:13

Виктор Васин подписал новый контракт с ЦСКА

РИА Новости06:35
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Российский футболист, центральный защитник ЦСКА и сборной России.
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