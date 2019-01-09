Общество
Виктор Шкулев стал владельцем «Фонтанки.ру»
Виктор Шкулев стал владельцем «Фонтанки.ру»ТАСС05:18
Российский медиаменеджер, президент и совладелец группы компаний Hearst Shkulev Виктор Шкулев приобрел контрольный пакет акций АО "Ажур-медиа", которое издает петербургскую интернет-газету "Фонтанка.ру". Об этом ТАСС в четверг сообщил сам Шкулев.
ТАСС05:18
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Новым владельцем контрольного пакета акций АО «Ажур-медиа» (издатель интернет-газеты «Фонтанка.ру») стал российский медиаменеджер Виктор Шкулев
История самого известного медийного проекта в Петербурге продолжается. Читайте интервью с Виктором Шкулевым на «Фонтанке».Фонтанка.Ру03:13
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Новым владельцем контрольного пакета акций издания «Фонтанка.ру» стал медиаменеджер Виктор Шкулев
Петербургский дневник03:35
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Общество
Роспотребнадзор составит список разрешенных в школе продуктов из дома
Роспотребнадзор предложил запретить использовать при организации питания детей принесенные из дома продукты, говорится в проекте санитарно-эпидемиологических требований, опубликованном на федеральном портале нормативно-правовых актов.
Обновлено в 09:37
Общество
Дуров ликвидирует внесенную в реестр Роскомнадзора компанию
Павел Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP, следует из материалов британского государственного реестра юридических лиц.
Обновлено в 10:47
Общество
В России ужесточают правила усыновления и опеки
Минпросвещения разработало законопроект, ужесточающий правила усыновления и опеки в России.
Обновлено в 07:48
Религия
Распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора РПЦ утратило силу
Обновлено в 05:38
Общество
Госдума одобрила запрет турфирмам организовывать паломнические поездки
«Прямое участие в организации паломнических поездок религиозных организаций позволит обеспечить права граждан, их безопасность, защиту от мошенничества, а также от экстремизма»,— приводится цитата парламентария на сайте Госдумы.
Обновлено в 08:11
Общество
Госдума поддержала введение второй отсрочки от армии для студентов
Депутаты Госдумы в первом чтении поддержали законопроект, который вводит возможность получить две отсрочки от армии в период обучения в вузе, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:09
Транспорт
В столице открыли новую платформу Карачарово
Новую платформу Карачарово сегодня открыли в Москве на Горьковском направлении железной дороги.
Обновлено в 09:55
Транспорт
Власти Москвы создали штаб по ЧП в Тушинском тоннеле
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе создан оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП в Тушинском тоннеле.
Обновлено в 04:04
Общество
В Минтрансе предложили запретить высаживать детей-безбилетников
Уполномоченный по защите прав ребенка Анна Кузнецова предложила Минтрансу изменить текст закона таким образом, чтобы подростка до 16 лет, не оплатившего проезд, в любом случае нельзя было высадить из транспорта, и такая инициатива сейчас рассматривается ведомством.
Обновлено в 01:29
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос решил развестись с женой
Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе со своей супругой Маккензи Безос.
Обновлено вчера в 11:06
Здоровье
Умер онкобольной мальчик, о котором рассказали Путину
Онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово Иркутской области, помочь которому попросили президента России Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции, умер в ночь на 10 января в больнице.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
В России набор для введения инсулина включили в льготный перечень
В России принадлежности для введения инсулина внесены в перечень медицинских изделий, выдаваемых бесплатно по программе госгарантий, соответствующее распоряжение опубликовано 10 января на сайте правительства.
Обновлено в 00:04
Общество
В Индии похоронить 130-летнего крокодила пришли 500 человек
Полтысячи индийцев пришли на роскошные похороны 130-летней рептилии по имени Гангарам, пишет индийская газета Hindustan Times.
Обновлено в 09:23
Общество
В Канаде тюлени заполонили небольшой город
Около 40 тюленей практически парализовали транспортное движение канадского города Роддиктон-Байд-Арм в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, двое из них уже попали под колеса автомобилей.
Обновлено в 08:46
Общество
Коммунальщики закрасили дверь в советский Новый год в Петербурге
Интересное граффити с духом советского Нового года появилось на углу Суворовского и Невского проспекта в Петербурге перед новогодними праздниками.
Обновлено в 01:54