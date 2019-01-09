История самого известного медийного проекта в Петербурге продолжается. Читайте интервью с Виктором Шкулевым на «Фонтанке».

с чего всё началось

Российский медиаменеджер, президент и совладелец группы компаний Hearst Shkulev Виктор Шкулев приобрел контрольный пакет акций АО "Ажур-медиа", которое издает петербургскую интернет-газету "Фонтанка.ру". Об этом ТАСС в четверг сообщил сам Шкулев.

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