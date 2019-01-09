Общество

Виктор Шкулев стал владельцем «Фонтанки.ру»
ТАСС
05:18

Российский медиаменеджер, президент и совладелец группы компаний Hearst Shkulev Виктор Шкулев приобрел контрольный пакет акций АО "Ажур-медиа", которое издает петербургскую интернет-газету "Фонтанка.ру". Об этом ТАСС в четверг сообщил сам Шкулев.
ТАСС05:18
с чего всё началось

Новым владельцем контрольного пакета акций АО «Ажур-медиа» (издатель интернет-газеты «Фонтанка.ру») стал российский медиаменеджер Виктор Шкулев

История самого известного медийного проекта в Петербурге продолжается. Читайте интервью с Виктором Шкулевым на «Фонтанке».
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 12:41, Ашберн
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Виктор Михайлович Шкулёв
Журналист
Советский, затем российский журналист, издатель и медиаменеджер, юрист, бизнесмен. Президент компании Hearst Shkulev Publishing, которая осуществляет производство и распространение таких изданий, как Elle, Maxim, «Антенна-Телесемь», «Psychologies», «Счастливые родители» и др. Входил в пятёрку самых влиятельных медиаменеджеров постсоветской России по версии журнала «Карьера» и еженедельника «Новый взгляд». Входит в список 150 самых влиятельных людей России, составленный журналом GQ в 2016 году, кандидат юридических наук.
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