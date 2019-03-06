Политика
Виктор Назаров не был оригинален, подавшись из губернаторов в сенаторыБК55 02:07
14 процентов бывших губернаторов уходят в бизнес — частный или государственный. Иногда экс-губернаторы идут на повышение (13%) или уходят на равноценные или более низкие посты в структуре власти (13%). Фигурантами уголовных дел оказались десять процентов бывших глав регионов.
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с чего всё началось
В связи с мартовской серией перестановок в губернаторском корпусе России и полуофициальными заявлениями о готовности федеральной власти оказывать при необходимости содействие в трудоустройстве ушедших глав регионов фонд «Петербургская политика» решил выяснить судьбу уже бывших губернаторов.Евразия Dailyвчера в 22:07
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Общество
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта восьмой крупнейшей российской авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind) в части выполнения полетов.
Обновлено вчера в 08:38
Культура
Дима Билан звание заслуженного артиста пришел получать на костылях
Российскому исполнителю популярных песен Диме Билану вручили звание заслуженного артиста Российской Федерации.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия
В Нур-Султане два человека погибли при столкновении автобусов
Два человека погибли, около 20 получили травмы в результате столкновения автобусов в столице Казахстана Нур-Султане во вторник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь департамента полиции города Софья Кылышбекова.
Обновлено в 01:20
Политика
СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле
«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит призывам как [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 18:24
Финансы
С чем связана паника на мировом фондовом рынке
Паника на рынке США вызвала цепную реакцию и спровоцировала резкий спад фондовых котировок в Азии.
Обновлено вчера в 12:48
Баскетбол
«Финикс» уступил «Юте» в матче НБА, несмотря на 59 очков Букера
"Юта" одержала победу над "Финиксом" со счетом 125:92 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 01:02
Политика
Польша признала заслуги СССР в разгроме гитлеровской Германии
Никто не ставит под сомнение участие СССР в разгроме гитлеровской Германии в 1945 году.
Обновлено в 02:33
Политика
Прибалтика требует компенсацию за ущерб от советской оккупации
Латвия, Литва и Эстония организовали конференцию, где будут подсчитывать ущерб от советской оккупации.
Обновлено вчера в 10:01
Армия и оружие
Минобороны России передаст Таджикистану военные городки
Обновлено вчера в 16:00
Авто
Toyota и Lamborghini сплотились против регистрации Aurus в Европе
Компании Toyota, Lamborghini и Michelin прохладно встретили новости о планах России выпустить люксовый автомобиль Aurus в Европе.
Обновлено в 02:11
Футбол
Сборная Франции в Сен-Дени разгромила Исландию
В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Франции дома обыграла команду Исландии со счетом 4:0. В составе хозяев по голу забили Самюэль Умтити на 12-й минуте, Оливье Жиру на 68-й минуте, Килиан Мбаппе на 78-й минуте и Антуан Гризманн на 84-й минуте.
Обновлено в 01:09
Общество
Новый глава региона оценил благоустройство Челябинска на двойку
Обновлено вчера в 10:07
Хоккей
Кучеров, Сергачев и Стэмкос приложили руку к победе «Тампы»
Досрочный победитель "регулярки" клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" принимал на своем льду соперников из "Бостон Брюинз" и выиграл со счетом 5:4. Россиянин Никита Кучеров забросил в этом матче свою 38-ю шайбу.
Обновлено в 00:25
Политика
Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»
Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено вчера в 14:20
Авто
Ford планирует летом прекратить продажу легковых автомобилей в России
Компания останется на российском рынке только в сегменте коммерческих автомобилей Автоконцерн Ford намерен летом этого года отказаться от выпуска и поставок в Россию легковых автомобилей, сообщает Коммерсант со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:04
Политика
В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Новейший комплекс разведки «Ирония» покажут в Екатеринбурге
В Екатеринбурге впервые представят уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки «Ирония», сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 01:34
Общество
Состояние косаток в «китовой тюрьме» в Приморье продолжает ухудшаться
Международные ученые: Киты находятся в плохом состоянии, которое продолжает ухудшаться Более 30 ученых из разных стран мира, имеющих огромный практический опыт изучения и реабилитации косаток и белух, предложили России свою помощь в возвращении узников китовой тюрьмы на свободу.
Обновлено вчера в 22:28
Общество
Брелоки «Тройка» с комплиментами начали продавать в метро
Выпускать карты "Тройка" в необычных форматах метрополитен начал с 2017 года.
Обновлено в 00:19
Политика
Верховный суд РФ вернул КПРФ иск об отказе передачи мандата Грудинину
Верховный суд России вернул без рассмотрения иск КПРФ на отказ ЦИК России передать мандат депутата Госдумы гендиректору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:57
Финансы
Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро
На прошлой неделе на биржевых торгах российский рубль укрепился по отношению к доллару и к европейской валюте, закрывшись на отметках 64,59 и 73,09 соответственно, в частности, на фоне возобновления аппетита к риску и операциям керри-трейд.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
В Москве скончался генерал-майор ФСБ Сергей Соколов. Тело 59-летнего сотрудника спецслужбы обнаружили в его квартиры на севере столицы.
Обновлено в 02:24
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения
Стали известны регионы России с наиболее высоким уровнем занятости населения. С соответствующими данными Росстата ознакомился RT.
Обновлено в 00:37
Футбол
Португалия — Сербия 1:1
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с Сербией, из-за чего не смог продолжить игру.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Торговый центр загорелся в Баку
Торговый центр «Диглас» загорелся в Низаминском районе Баку утром во вторник, 26 марта.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Британский самолет вместо Дюссельдорфа прилетел в Эдинбург
Обновлено вчера в 14:15
Авто
Битва «Лад»: ВАЗ-2107 оказался быстрее LADA Kalina Sport и LADA Vesta
Блогер с YouTube-канала «ЮТУБ ХАТА» решил протестировать три российских автомобиля – LADA Kalina Sport, LADA Vesta и ВАЗ-2107.
Обновлено вчера в 07:01
Космос
NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос
Обновлено вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Ольга Бузова запускает собственный мобильный оператор
Ольга Бузова запускает собственный мобильный оператор Младшая сестра Ольги Бузовой Анна старается не отставать от своей знаменитой родственницы.
Обновлено вчера в 13:48