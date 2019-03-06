Виктор Назаров не был оригинален, подавшись из губернаторов в сенаторыБК55 02:07

с чего всё началось

14 процентов бывших губернаторов уходят в бизнес — частный или государственный. Иногда экс-губернаторы идут на повышение (13%) или уходят на равноценные или более низкие посты в структуре власти (13%). Фигурантами уголовных дел оказались десять процентов бывших глав регионов.

Виктор Назаров не был оригинален, подавшись из губернаторов в сенаторы

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