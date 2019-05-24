Политика
Виктор Медведчук выходит из переговоров по ДонбассуBFM.ru 11:34
Ранее глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
Ранее руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.Взгляд.ру06:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
Армия и оружие
Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта решения конфликта в Донбассе
Генеральный штаб Украины не видит возможности вернуть контроль над территорией Донбасса военным путём.
Обновлено в 07:09
Общество
Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах
На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосприроду.
Обновлено в 01:48
Космос
Появление плазменных «сосисок» на Солнце объяснили астрономы
Волны на Солнце, похожие по форме на сосиски, появляются из-за нестабильностей в плазме звезды, а также резкого из-за разгона и торможения электронов во время мощных вспышек.
Обновлено в 11:29
Общество
В Подмосковье раньше срока пошли летние грибы
Все в этом году появляется раньше на две-три недели, - сказал Вишневский.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже экс-генерал московского СКР Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы в июле 2016 года.
Обновлено в 08:58
Здоровье
В Британии женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет
В Великобритании 32-летняя женщина из города Бристоля принесла 30 ампутаций за шесть лет.
Обновлено в 02:46
Общество
Племянница Скрипаля рассказала о звонке дяди
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала о телефонном разговоре со своим дядей.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В посольстве США прокомментировали продление ареста Уилана
Посольство США в России выразило разочарование из-за решения Лефортовского суда Москвы оставить под стражей гражданина четырех государств Пола Уилана, которого ФСБ обвиняет в шпионаже.
Обновлено в 06:21
Хоккей
Александр Овечкин сшиб американца на чемпионате мира по хоккею
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин применил силовой прием против одного из игроков команды соперника во время матча со сборной США в четвертьфинале чемпионата мира.
Обновлено в 08:36
Общество
Мэрия Екатеринбурга не исключила переноса сроков возведения храма
Согласование нового участка для строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге может привести к затягиванию сроков реализации проекта.
Обновлено в 11:44
Политика
Партия Порошенко сменит название
21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX
Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Авто
Kia подняла российские цены на две модели 2019 года выпуска
Как сообщает портал «Цена Авто», южнокорейский бренд поднял цены на две своих модели – Picanto и К900.
Обновлено в 01:47
Игры
Четвертая часть Modern Warfare называется Call of Duty: Modern Warfare
Первая часть называлась Call of Duty 4: Modern Warfare, так что очевидно, что четвертая – Call of Duty: Modern Warfare.
Обновлено в 10:30
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Энергетика
ФАС заметила невыполнение нефтяниками условий заморозки цен на бензин
Нефтяные компании на прошлой неделе не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, говорится в протоколе по итогам совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил участник совещания).
Обновлено в 10:11
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено в 07:21
Происшествия
Житель Башкирии убил дочь и расчленил ее труп
В Уфе 72-летний рецидивист убил дочь, а затем расчленил и спрятал ее тело. Было возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 10:13
Политика
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера
Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено в 10:30
Кино
Алексей Панин заявил о похищении снятого им фильма «Я вернулся»
Обновлено в 10:36
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено в 11:01
Теннис
Серена Уильямс прилетела на «Ролан Гаррос» в инвалидном кресле
Обновлено в 05:16