Политика

Виктор Медведчук выходит из переговоров по ДонбассуBFM.ru 11:34

Ранее глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.
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Медведчук: Не вижу смысла представлять интересы команды Зеленского на переговорах с Россией

Ранее руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.
Взгляд.ру06:00

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Медведчук не будет представлять Украину на переговорах по Донбассу

Коммерсантъ11:19

Медведчук: Не вижу смысла представлять интересы команды Зеленского на переговорах с Россией

Взгляд.ру06:00

Медведчук отказался от участия в переговорах по Донбассу

Известия09:47

Медведчук не будет участвовать в переговорах по Донбассу

Вести.Ru09:19

Медведчук: «Я не вижу смысла представлять интересы команды Зеленского»

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Медведчук выйдет из переговоров с Россией по Донбассу из-за Зеленского

Lenta.ru07:00

Медведчук вышел из переговоров по Донбассу

Газета.Ru10:56
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Армия и оружие

Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта решения конфликта в Донбассе

Генеральный штаб Украины не видит возможности вернуть контроль над территорией Донбасса военным путём.
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На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосприроду.
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Появление плазменных «сосисок» на Солнце объяснили астрономы

Волны на Солнце, похожие по форме на сосиски, появляются из-за нестабильностей в плазме звезды, а также резкого из-за разгона и торможения электронов во время мощных вспышек.
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В Подмосковье раньше срока пошли летние грибы

Все в этом году появляется раньше на две-три недели, - сказал Вишневский.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО

Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже экс-генерал московского СКР Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы в июле 2016 года.
Обновлено в 08:58
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В Великобритании 32-летняя женщина из города Бристоля принесла 30 ампутаций за шесть лет.
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Армия и оружие

В России разработали двухмодульный бронеавтомобиль для спецназа

Обновлено в 10:10
Общество

Племянница Скрипаля рассказала о звонке дяди

Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала о телефонном разговоре со своим дядей.
Обновлено в 07:54
Происшествия

В посольстве США прокомментировали продление ареста Уилана

Посольство США в России выразило разочарование из-за решения Лефортовского суда Москвы оставить под стражей гражданина четырех государств Пола Уилана, которого ФСБ обвиняет в шпионаже.
Обновлено в 06:21
Хоккей

Александр Овечкин сшиб американца на чемпионате мира по хоккею

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин применил силовой прием против одного из игроков команды соперника во время матча со сборной США в четвертьфинале чемпионата мира.
Обновлено в 08:36
Общество

Участницу БДСМ-флешмоба выпускников оштрафовали за полицейские погоны

Обновлено в 11:09
Общество

Мэрия Екатеринбурга не исключила переноса сроков возведения храма

Согласование нового участка для строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге может привести к затягиванию сроков реализации проекта.
Обновлено в 11:44
Политика

Партия Порошенко сменит название

21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
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Гаджеты

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Космос

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX

Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
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Авто

Kia подняла российские цены на две модели 2019 года выпуска

Как сообщает портал «Цена Авто», южнокорейский бренд поднял цены на две своих модели – Picanto и К900.
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Игры

Четвертая часть Modern Warfare называется Call of Duty: Modern Warfare

Первая часть называлась Call of Duty 4: Modern Warfare, так что очевидно, что четвертая – Call of Duty: Modern Warfare.
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Политика

Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Энергетика

ФАС заметила невыполнение нефтяниками условий заморозки цен на бензин

Нефтяные компании на прошлой неделе не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, говорится в протоколе по итогам совещания биржевого комитета ФАС от 22 мая (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил участник совещания).
Обновлено в 10:11
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду

Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Авто

«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор

Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
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Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров

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Житель Башкирии убил дочь и расчленил ее труп

В Уфе 72-летний рецидивист убил дочь, а затем расчленил и спрятал ее тело. Было возбуждено уголовное дело.
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Политика

Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера

Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
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Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду

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Президент Украины
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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