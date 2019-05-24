Виктор Медведчук выходит из переговоров по ДонбассуBFM.ru 11:34

Ранее руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.

с чего всё началось

Ранее глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.

Виктор Медведчук выходит из переговоров по Донбассу

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