Политика
Виктор Медведчук выходит из переговоров по ДонбассуBFM.ru 11:34
Ранее глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.
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с чего всё началось
Ранее руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.Взгляд.ру06:00
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