Футбол

Виктор Классон: «„Краснодар“ идеально провел только первый тайм»
Матч ТВ
15:25

Краснодар — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Краснодар»
Иван Игнатьев
17′
Кристиан Куэва
31′
41′
Дмитрий Скопинцев
45′+1′
Алексей Ионов
Александр Зуев
Юрий Газинский
Артем Голубев
46′
56′
Александр Зуев
57′
Жан Майер
63′
Жан Майер
Александр Гацкан
Виктор Классон
Маурисио Перейра
71′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
71′
79′
Видар Орн Кьяртанссон
Элдор Шомуродов
89′
Александр Гацкан
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон после ничьей (2:2) с «Ростовом» в рамках первой игры ¼ финала Кубка России раскритиковал оборону «горожан», но остался доволен исполнением своей командой стандартных положений.
Матч ТВ15:25

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Виктор Классон: «„Краснодар“ идеально провел только первый тайм»

Матч ТВ15:25

Виктор Классон: «Все должно было заканчиваться в Краснодаре, но теперь надо побеждать в Ростове»

Спорт-Экспресс15:23
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