Футбол

Виктор Гончаренко во второй раз стал отцомСпорт-Экспресс вчера в 16:22

Сегодня главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом, информирует официальный сайт клуба.
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У главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко родилась дочь

РИА Новостивчера в 16:16

У главного тренера ЦСКА Гончаренко родилась дочь

Газета.Ruвчера в 16:31

Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом

Спорт-Экспрессвчера в 16:22

Гончаренко во второй раз стал отцом

Чемпионатвчера в 16:46

Гончаренко во второй раз стал отцом

Матч ТВвчера в 16:13

У Виктора Гончаренко родилась дочь

Советский спортвчера в 16:08

ЦСКА поздравил Гончаренко с рождением дочери

Sport24.ruвчера в 16:03
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Шоу-бизнес

Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

Обновлено вчера в 17:51
Шоу-бизнес

Принц Уильям раскрыл семейное прозвище принцессы Шарлотты

Оказалось, что в семье маленькую принцессу Шарлотту называют Mignonette, что в переводе с английского означает «резеда».
Обновлено в 01:39
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Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе

Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Из-за неполадок летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться

Авиакатастрофа SSJ-100 в "Шереметьево" Как сообщалось, вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся.
Обновлено в 02:17
Экономика

Говоривший о падении уровня жизни полицейский заработал 38 миллионов

21 мая Гостев заявил об упавшем уровне жизни полицейских из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат с 2012 по 2017 годы.
Обновлено в 03:23
Политика

Трамп допустил включение «опасной Huawei» в сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп допустил, что китайская компания Huawei может стать частью торговой сделки с Пекином, пишет Politico.
Обновлено в 01:25
Общество

Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах

На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека.
Обновлено в 01:48
Общество

Резкая смена погоды ждет новосибирцев на выходных

Противоречивая погода ждет сибиряков в предстоящие выходные: в субботу — солнце и жара, в воскресенье — дождь и прохлада.
Обновлено вчера в 21:30
Технологии

Внутренние документы портала Госуслуг обнаружены в открытом доступе

Литреев отметил, что к сайту Госуслуг подключены многие ведомства РФ, поэтому на портале можно было найти документы и МВД, и ФСБ, и Минобороны.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Политика

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Экономика

В Ростовской области построят первую ветроэлектростанцию

Обновлено в 03:00
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Хоккей

«Лос-Анджелес» отказался вернуть Войнова в НХЛ

В 2018 году Войнов отказался продлевать контракт со СКА, чтобы попробовать вернуться в Северную Америку.
Обновлено вчера в 21:58
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
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В Пермском крае загорелся магистральный газопровод

Обновлено в 00:41
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Представлен медиаплеер «Яндекс.Модуль» с голосовым помощником «Алиса»

Что касается «Яндекс.Модуля», то плеер подключается к порту HDMI в телевизоре и транслирует видео из фирменного приложения на экран.
Обновлено вчера в 10:23
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Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией

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Коммунисты России требуют переснять восьмой сезон «Игры престолов»

Обновлено вчера в 11:02
Футбол

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Фанаты "Арсенала" выразили недовольство тем, что полузащитник команды Генрих Мхитарян не сможет принять участие в финале Лиги Европы.
Обновлено в 02:03
Футбол

Венгер рассказал о возвращении в футбол

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своих планах на будущее.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено вчера в 02:00
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В Московский зоопарк привезли из Берлина гривистого волка

Редкий гривистый волк появился в Московском зоопарке.
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В выходные в Прикамье потеплеет до +18 градусов

По прогнозу пермских синоптиков, в начале следующей недели, с большой долей вероятности, в регион начнет поступать более теплый воздух с запада и юго-запада, ожидается дальнейшее потепление.
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Неизвестно, о чем именно беседовали звезды, однако было видно, что Бандерас оказался очарованным ослепительной красотой Навки.
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Беглый олигарх Капчук попросил вызвать Росселя в суд в качестве своего защитника

Сегодня в суде Капчук попросил вызвать Эдуарда Росселя как своего защитника.
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Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 году

Американский лидер Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года.
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СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

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Экономика

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Снегопады пришли на Ямал в последнюю неделю весны

В регионе бушует метель, усилился ветер и наблюдается гололедица.
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Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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