Виктор Гончаренко во второй раз стал отцомСпорт-Экспресс вчера в 16:22

Сегодня главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом, информирует официальный сайт клуба.

Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом

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