Футбол
Виктор Гончаренко во второй раз стал отцомСпорт-Экспресс вчера в 16:22
Сегодня главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом, информирует официальный сайт клуба.
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Шоу-бизнес
Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
Обновлено вчера в 17:51
Шоу-бизнес
Принц Уильям раскрыл семейное прозвище принцессы Шарлотты
Оказалось, что в семье маленькую принцессу Шарлотту называют Mignonette, что в переводе с английского означает «резеда».
Обновлено в 01:39
Общество
Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе
Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Из-за неполадок летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться
Авиакатастрофа SSJ-100 в "Шереметьево" Как сообщалось, вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся.
Обновлено в 02:17
Экономика
Говоривший о падении уровня жизни полицейский заработал 38 миллионов
21 мая Гостев заявил об упавшем уровне жизни полицейских из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат с 2012 по 2017 годы.
Обновлено в 03:23
Политика
Трамп допустил включение «опасной Huawei» в сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп допустил, что китайская компания Huawei может стать частью торговой сделки с Пекином, пишет Politico.
Обновлено в 01:25
Общество
Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах
На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека.
Обновлено в 01:48
Общество
Резкая смена погоды ждет новосибирцев на выходных
Противоречивая погода ждет сибиряков в предстоящие выходные: в субботу — солнце и жара, в воскресенье — дождь и прохлада.
Обновлено вчера в 21:30
Технологии
Внутренние документы портала Госуслуг обнаружены в открытом доступе
Литреев отметил, что к сайту Госуслуг подключены многие ведомства РФ, поэтому на портале можно было найти документы и МВД, и ФСБ, и Минобороны.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка
"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Экономика
В Ростовской области построят первую ветроэлектростанцию
Обновлено в 03:00
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Хоккей
«Лос-Анджелес» отказался вернуть Войнова в НХЛ
В 2018 году Войнов отказался продлевать контракт со СКА, чтобы попробовать вернуться в Северную Америку.
Обновлено вчера в 21:58
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Пермском крае загорелся магистральный газопровод
Обновлено в 00:41
Гаджеты
Представлен медиаплеер «Яндекс.Модуль» с голосовым помощником «Алиса»
Что касается «Яндекс.Модуля», то плеер подключается к порту HDMI в телевизоре и транслирует видео из фирменного приложения на экран.
Обновлено вчера в 10:23
Политика
Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией
Обновлено вчера в 20:28
Кино
Коммунисты России требуют переснять восьмой сезон «Игры престолов»
Обновлено вчера в 11:02
Футбол
Болельщики «Арсенала» требуют перенести финал Лиги Европы в Лондон
Фанаты "Арсенала" выразили недовольство тем, что полузащитник команды Генрих Мхитарян не сможет принять участие в финале Лиги Европы.
Обновлено в 02:03
Футбол
Венгер рассказал о возвращении в футбол
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своих планах на будущее.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено вчера в 02:00
Общество
В Московский зоопарк привезли из Берлина гривистого волка
Редкий гривистый волк появился в Московском зоопарке.
Обновлено в 02:22
Общество
В выходные в Прикамье потеплеет до +18 градусов
По прогнозу пермских синоптиков, в начале следующей недели, с большой долей вероятности, в регион начнет поступать более теплый воздух с запада и юго-запада, ожидается дальнейшее потепление.
Обновлено вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Татьяна Навка очаровала Антонио Бандераса в Каннах
Неизвестно, о чем именно беседовали звезды, однако было видно, что Бандерас оказался очарованным ослепительной красотой Навки.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Беглый олигарх Капчук попросил вызвать Росселя в суд в качестве своего защитника
Сегодня в суде Капчук попросил вызвать Эдуарда Росселя как своего защитника.
Обновлено в 02:35
Политика
Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 году
Американский лидер Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Обновлено вчера в 11:58
Экономика
В России запретили уличные табло с курсами обмена валют
В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
Обновлено в 03:24
Общество
Снегопады пришли на Ямал в последнюю неделю весны
В регионе бушует метель, усилился ветер и наблюдается гололедица.
Обновлено в 02:53