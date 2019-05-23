Футбол

Виктор Гончаренко во второй раз стал отцомСпорт-Экспресс 16:22

Сегодня главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом, информирует официальный сайт клуба.
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Гончаренко во второй раз стал отцом

Чемпионат16:46

У главного тренера ЦСКА Гончаренко родилась дочь

Газета.Ru16:31

У главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко родилась дочь

РИА Новости16:16

Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом

Спорт-Экспресс16:22

Гончаренко во второй раз стал отцом

Матч ТВ16:13

У Виктора Гончаренко родилась дочь

Советский спорт16:08

ЦСКА поздравил Гончаренко с рождением дочери

Sport24.ru16:03
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
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Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
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Сборная Финляндии стала соперником команды России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
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Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
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Путин призвал экс-губернаторов оказать всю необходимую поддержку их преемникам с тем, чтобы они «влились в работу» и смогли завоевать доверие населения.
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Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Государственная дума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей, сообщает РИА Новости.
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Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей

Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Обновлено вчера в 14:14
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Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
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Посол США не поедет на ПМЭФ из-за дела Майкла Калви

Посол США Джон Хантсман не поедет на Петербургский экономический форум в июне, сообщает Forbes.
Обновлено в 15:08
Общество

Анатолий Костырев о «взломе» бонусных карт

Анатолий Костырев о "взломе" бонусных карт Массовая раздача бонусных карт, которую практикуют торговые сети, стремясь увеличить число лояльных покупателей, может обернуться для них неприятными последствиями.
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Семья Бута впервые получила американскую визу

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Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, в этом году будет закончена модернизация заводов и Минск сможет ззакупать нефть не только в России, но и на мировых рынках.
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Пассажиров предупредили об опасности подзарядки телефонов в аэропорту

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Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
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Джордж Мартин сообщил о выходе книги «Ветра зимы» к лету 2020 года

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Три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения и один находится под завалами - таковы трагические результаты взрыва емкости с водородом в южнокорейском городе Каннын, что в 200 км к востоку от Сеула.
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Президент Украины Владимир Зеленский не намерен реагировать на петицию о своей отставке, которая уже набрала более 30 тыс. подписей при необходимых 25 тыс. на сайте лидера государства.
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Пассажирский поезд загорелся в районе города Роман в Болгарии, передает Nova TV.
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Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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