Футбол
Виктор Гончаренко во второй раз стал отцомСпорт-Экспресс 16:22
Сегодня главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко во второй раз стал отцом, информирует официальный сайт клуба.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
Политика
Минкомсвязь перечислила угрозы для возможной изоляции Рунета
Минкомсвязь подготовила проект правительственного постановления, в котором перечисляются три вида угроз для возможного перехода Рунета в автономный режим.
Обновлено в 14:58
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 16:35
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Общество
Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров
Обновлено в 03:57
Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов
Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено в 14:41
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, рассказали РИА Новости в МИД России.
Обновлено в 14:58
Финансы
Международные резервы России снизились на $0,6 млрд за неделю
Международные резервы России на 17 мая составили $494,1 млрд, снизившись за неделю на $0,6 млрд.
Обновлено в 14:09
Происшествия
Архангелогородку осудили за убийство ребенка пересоленной кашей
На время следствия архангелогородку арестовали. За истязания и убийство с особой жестокостью ее приговорили к 14 годам лишения свободы.
Обновлено в 12:56
Гаджеты
Apple зарегистрировала новые модели iPhone
Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 08:27
Политика
Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля
Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено в 11:55
Хоккей
Гуськов рассказал, в чем была главная сила сборной России в матче с американцами
Эксперт «Матч ТВ» Александр Гуськов выделил ключевые моменты в игре сборной России с командой США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира.
Обновлено в 16:39
Политика
В Исландии обеспокоились ростом военного потенциала России в Арктике
В МИД Исландии увеличение военного потенциала России в Арктике "вызывает вопросы", заявил министр иностранных дел Гудлёйгур Тор Тордарсон.
Обновлено в 15:52
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Культура
Сериал «Слуга народа» с Зеленским недоступен на Youtube
Сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский, оказался недоступен на Youtube.
Обновлено в 13:37
Политика
Посольство РФ ответило на обвинения Великобритании в кибератаках
Кибератаки, о которых говорят власти Великобритании, являются не реально существующей проблемой, а поводом для нагнетания антироссийских настроений, сообщил пресс-секретарь Посольства России в Лондоне.
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес
В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось видео со свадебной церемонии украинских музыкантов Алексея Потапенко, известного под псевдонимом Потап, и Насти Каменских.
Обновлено в 13:35
Авто
Компания Skoda показала свой первый вседорожный Superb
Равно как и стандартные версии обновлённого Skoda Superb, вседоржный Scout поступит в продажу в конце 2019 года вместе с регулярными пересмотренными версиями флагманской модели бренда.
Обновлено в 15:34
Политика
Зеленский отказался реагировать на петицию об отставке
Ранее сообщалось, что появилась петиция против отставки Зеленского.
Обновлено в 16:29
Армия и оружие
В ДНР заявили, что задержанные украинские силовики готовили теракты
По данным МГБ ДНР, украинские силовики готовили теракты на территории ДНР.
Обновлено в 15:12
Общество
Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства
Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено в 15:21
Футбол
«Штутгарт» и «Унион» сыграли вничью в первом стыковом матче бундеслиги
«Штутгарт» и «Унион» сыграли вничью в первом стыковом матче за право выступать в бундеслиге в следующем сезоне.
Обновлено в 16:25
Армия и оружие
Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии
Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.
Обновлено в 11:20
Политика
НАТО потребовало от России покинуть Крым
Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Шоу-бизнес
Канны-2019: Кендалл Дженнер, Адриана Лима, Ева Лонгория и другие на гала-вечере amfAR
На 26-й по счету гала-вечер и одно из самых успешных благотворительных мероприятий в мире (за эти годы организаторам удалось собрать более $220 миллионов) прибыли Памела Андерсон, Крис и Кендалл Дженнер, Милла Йовович, Ева Лонгория, Адриана Лима и многие другие известные актрисы, модели и влиятельные персоны.
Обновлено в 14:59
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Недвижимость
Количество ипотечных кредитов в РФ в апреле снизилось на 21%
Объем кредитов, выданных в РФ, в апреле 2019 года вырос на 13% в годовом выражении, превысив 786,92 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено в 02:37
Гаджеты
«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»
Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Политика
Трамп планирует провести встречу с Си Цзиньпином на G20
Обновлено в 16:13