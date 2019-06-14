Футбол
Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную БелоруссииМатч ТВ 22:06
По сообщению by.tribuna.com, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии. Также этот пост не принял бывший тренер БАТЭ Александр Ермакович.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:01, Вашингтон
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
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На Крымском мосту соединили рельсы на первом железнодорожном пути
Строители завершили укладку рельсов на первом железнодорожном пути Крымского моста, была проведена стыковка двух именных звеньев — «Тамань» и «Керчь».
Обновлено в 01:39
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Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10
Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
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Дивизия имени Дзержинского отмечает 95-летие со дня основания
В Подмосковье прошли торжественные мероприятия, посвященные 95-летию со дня создания дивизии имени Дзержинского.
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Оксана Федорова продемонстрировала молодое лицо без макияжа
41-летняя женщина удивила подписчиков молодым лицом без макияжа. На фотографии Федорова запечатлена в салоне автомобиля.
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Обновлено в 14:46
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Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
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Обновлено в 22:51
Наука
В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли
В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено вчера в 03:25
Происшествия
Автомобиль упал в реку в центре Москвы
На Новодевичьей набережной в Москву-реку упал автомобиль. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС России.
Обновлено в 16:26
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Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию
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Зеленский понадеялся на скорое освобождение украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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Армия и оружие
Превосходство F-14 над МиГ-25 не вызывает сомнений, считают в США
В 1980-е годы советские высотные истребители-перехватчики МиГ-25 не раз сталкивались в воздушном пространстве со своими «коллегами» из США F-14 Tomcat («Кот»).
Обновлено в 19:30
Общество
Черный арбуз за 7 тысяч долларов был продан в Японии
В Японии состоялся первый в текущем году аукцион по продаже арбузов сорта «Дэнсукэ», которые отличаются практически черным цветом кожуры.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено в 20:03
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
Гибель Кольцова РИА Новости подтвердили в посольстве России в США.
Обновлено в 11:59
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Политика
Экс-канцлер Германии назвал законным присоединение Крыма к России
Присоединение Крыма к России было выполнено юридически законно и соответствовало воли жителей полуострова, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
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Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Госдеп счел неуместным визит россиянина-замгенсека ООН в Синьцзян
«Заместитель главы Госдепа заявил, что такой визит крайне неуместен в свете беспрецедентной репрессивной кампании, проводимой в Синьцзяне против уйгуров, этнических казахов, киргизов и других мусульман», — сообщила Ортагус.
Обновлено в 21:28
Экономика
Силуанов поручил упростить процесс включения предприятий в реестр МСП
Первый вице-премьер предложил Федеральной налоговой службе подумать о возможности включения малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в реестр МСП, например, по заявительному принципу или раз в квартал.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Самолет рейса «Москва — Алжир» вынужденно вернулся в аэропорт
Сообщается, что командир воздушного судна в ходе полета обнаружил у самолета техническую неисправность и принял решение вернуться в аэропорт вылета.
Обновлено в 19:42
Хоккей
Хара подтвердил, что играл в финале Кубка Стэнли с переломами
42-летний защитник "Бостон Брюинз" Здено Хара сообщил, что в финале Кубка Стэнли с "Сент-Луис Блюз" играл с переломами челюсти.
Обновлено в 17:29
Происшествия
Водитель на иномарке протаранил витрину в Пушкине
В городе Пушкин Ленобласти мужчина на автомобиле Audi A6 протаранил витрину и въехал в помещение магазина, врезавшись в кассовую стойку.
Обновлено в 16:40
Экономика
Минюст собрался изымать у чиновников незадекларированные доходы
Минюст РФ приступил к разработке законопроекта, который позволит изымать с банковских счетов госслужащих денежные средства, легальность получения которых они не смогли подтвердить.
Обновлено в 05:24
Футбол
«Челси» придется заплатить «Дерби» 4 млн фунтов за Лэмпарда
Чтобы договориться с Лэмпардом, «Челси» придется заплатить «Дерби» компенсацию в размере примерно 4 миллионов фунтов.
Обновлено в 10:22
Политика
Поездку японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили
Поездка группы японцев на острова Курильской гряды в рамках безвизовых обменов была отменена в связи с неблагоприятными погодными условиями: в районе порта Немуро на японском острове Хоккайдо наблюдаются волны высотой до 2 метров.
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