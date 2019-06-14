Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную БелоруссииМатч ТВ вчера в 22:06

По сообщению by.tribuna.com, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии. Также этот пост не принял бывший тренер БАТЭ Александр Ермакович.

Спорт день за днем

Политика Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию Посольство России в Великобритании призвало британские МИД и Минобороны публично разъяснить публикации СМИ о переориентировании спецназа на Россию.

Хоккей Свитов подписал контракт с «Локомотивом» Как отмечается, 36-летний центрфорвард подписал с ярославским клубом контракт сроком на один год.

Авто Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).

Футбол В «Спартаке» рассказали, когда вернутся в строй Глушаков и Рассказов Глава медицинского департамента московского футбольного клуба «Спартак» Михаил Вартапетов заявил, что защитник Николай Рассказов и хавбек Денис Глушаков должны начать сбор команды в общей группе.

Финансы Российские банки снижают ставки по ипотеке после снижения ставки ЦБ Ряд россйиских банков принял решение о снижении ставок по ипотеке на фоне решения Банка России о снижении ключевой ставки, передаёт 14 июня ТАСС.

Политика Эквадор расследует шпионаж Ассанжа В Эквадоре началось расследование предполагаемых случаев шпионажа со стороны основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, передает РИА "Новости".

Происшествия В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.

Музыка Алсу стала народной артисткой Башкирии Врио главы Башкирии Радий Хабиров наградил троих артистов – певицу Алсу, солиста группы «Пицца» Сергея Приказчикова и основателя группы «Аргымак» Рината Рамазанова.

Политика Путин назвал последствия выхода США из СВПД Президент России Владимир Путин заявил, что выход США из ядерной сделки с Ираном дестабилизирует обстановку в регионе.

Происшествия Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.

Происшествия Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону.

Происшествия Нашелся пропавший кот Бари Алибасова PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.

Авто Jeep Renegade PHEV скоро представят публике Автомобильный бренд Jeep в скором времени официально представит гибридную версию популярного внедорожника Jeep Renegade.

Политика Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.

Шоу-бизнес Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.

Политика Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции Правительство Гонконга в субботу в полдень объявит о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.

Политика Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое Президент РФ Владимир Путин до официального начала в Душанбе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил мороженое российского производства, которое так полюбилось китайскому лидеру.