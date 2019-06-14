Футбол

Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную БелоруссииМатч ТВ вчера в 22:06

По сообщению by.tribuna.com, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии. Также этот пост не принял бывший тренер БАТЭ Александр Ермакович.
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