Футбол

Виктор Гончаренко: «Влашич и Бекао хотят остаться в ЦСКА»Спорт-Экспресс вчера в 09:48

ЦСКА — Крылья Советов
6 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Федор Чалов
5′
Хердюр Магнуссен
48′
Яка Бийол
52′
Родриго Бекао
Виктор Васин
53′
Арнор Сигурдссон
56′
Яка Бийол
Такума Нисимура
58′
63′
Мохаммед Рабиу
Геннадий Киселев
69′
Пол Антон
Антон Зиньковский
Федор Чалов
73′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
79′
Иван Обляков
80′
1 фото
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 30-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (6:0) подвел итоги сезона для команды.
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Виктор Гончаренко: «Влашич и Бекао хотят остаться в ЦСКА»

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