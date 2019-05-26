Футбол

Виктор Гончаренко: С ЦСКА в этом сезоне точно не было скучноСоветский спорт 09:41

ЦСКА — Крылья Советов
6 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Федор Чалов
5′
Хердюр Магнуссен
48′
Яка Бийол
52′
Родриго Бекао
Виктор Васин
53′
Арнор Сигурдссон
56′
Яка Бийол
Такума Нисимура
58′
63′
Мохаммед Рабиу
Геннадий Киселев
69′
Пол Антон
Антон Зиньковский
Федор Чалов
73′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
79′
Иван Обляков
80′
Напомним, что по итогам 30-го тура ЦСКА, разгромивший на своем Крылья Советов обошел в борьбе за четвертое место в турнирной таблице Спартак, который уступил в гостях Оренбургу (0:2). Таким образом, армейце напрямую пробился в групповой раунд Лиги Европы на следующий сезон, а Спартак начнет европейский турнир с третьего отборочного раунда.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Виктор Гончаренко: С ЦСКА в этом сезоне точно не было скучно

Советский спорт09:41

Виктор Гончаренко: «Итоги сезона? С нами точно не было скучно»

Sportbox.RU09:29

Гончаренко считает, что с ЦСКА было не скучно в этом сезоне

Спорт-Экспресс09:35

Виктор Гончаренко: «Итоги сезона? С нами точно не было скучно»

Матч ТВ09:29

Гончаренко: ЦСКА заслуженно занял четвертое место в чемпионате России по футболу

ТАСС10:15

«После побед над „Реалом“ от ЦСКА слишком многого ждали». Итоги сезона Виктора Гончаренко

Sport24.ru10:30

ЦСКА — «Крылья Советов» — 6:0. Виктор Гончаренко подвёл итоги сезона

Чемпионат10:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:30, Ашберн
Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Обновлено в 09:29
Происшествия

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

Обновлено в 06:13
Политика

Коломойский призвал объявить дефолт на Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Авто

Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Российский заключенный умер в реанимации после пыток

Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Здоровье

Названы симптомы сердечных заболеваний у женщин

Обновлено в 05:14
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Политика

В Раде заступились за активистов, требовавших импичмента Зеленского

Обновлено в 05:47
Футбол

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Крыльев Советов»

Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:27
Футбол

Юрий Семин: «Если бы был еще один тур, мы бы не доиграли чемпионат»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился эмоциями после заключительного матча чемпионата России с «Уфой» (1:0). — Матч сложный был, но очень важный и ответственный.
Обновлено в 09:59
Хоккей

Назван состав сборной России по хоккею на матч с Чехией

Тренеры сборной России по хоккею объявили состав национальной команды на матч с Чехией.
Обновлено в 08:54
Происшествия

В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева

Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Культура

Роман Прилепина о Донбассе переведут на французский и сербский

Новый роман российского писателя Захара Прилепина «Некоторые не попадут в ад» переведут на сербский и французский языки, сообщил сам литератор во время общения с журналистами.
Обновлено в 09:43
Политика

Правозащитники обвинили НТВ в преследовании оппозиции

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что телеканал НТВ очерняет деятельность оппозиционных активистов и вторгается в их частную жизнь.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков у линии соприкосновения

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в воскресенье офицер пресс-службы народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено в 08:59
Спорт

Загитова назвала Плющенко и Ханю королями фигурного катания

Обновлено в 07:17
Происшествия

В Ленобласти на полицейского напали с дробовиком возле ночного клуба

Как сообщает телеграм-канал "112", сотрудника полиции нашли без сознания рядом с ночным заведением "Марсель" в ночь на 26 мая.
Обновлено в 05:45
Происшествия

В Катманду прогремели два взрыва

Обновлено в 09:32
Наука

В Китае сфотографировали единственную в мире дикую панду-альбиноса

Обновлено в 05:45
Общество

Пушкинский праздник поэзии пройдет 2 июня в Берново Тверской области

В Тверской области 2 июня в преддверии 220-летия со дня рождения Александра Пушкина в Старицком районе состоится традиционный Пушкинский праздник поэзии в Берново.
Обновлено в 08:57
Футбол

Семак: «Контракт Ивановича с „Зенитом“ продлен автоматически»

По словам Семака, новые контракты предложены защитнику Юрию Жиркову и голкиперу Михаилу Кержакову, а соглашение защитника Бранислава Ивановича было продлено автоматически.
Обновлено в 09:14
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах

Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

Беременная дочь Дмитрия Хворостовского вышла замуж

Старшая дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака с балериной Светланой Ивановой сыграла свадьбу.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
Обновлено вчера в 20:45
Футбол

Главный тренер «Арсенала» Черевченко подписал контракт по схеме «1+1»

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко продолжит работу, с ним подписан контракт по схеме "1+1", заявил президент тульского футбольного клуба Гурам Аджоев.
Обновлено в 10:13
Футбол

Курбан Бердыев: Допускаю, что останусь в «Рубине» на следующий сезон

Главный тренер Рубина Курбан Бердыев ответил на вопрос о своем будущем в казанской команде после поражения от Краснодара (0:1) в заключительном туре РПЛ.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Появилось видео полета американского F-16, замаскированного под Су-57

Авиабаза Неллис опубликовала в своем Facebook видео полета истребителя ВВС США F-16, замаскированного под российский Су-57.
Обновлено в 09:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное