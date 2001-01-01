Виктор Гончаренко: С ЦСКА в этом сезоне точно не было скучноСоветский спорт 09:41

Напомним, что по итогам 30-го тура ЦСКА, разгромивший на своем Крылья Советов обошел в борьбе за четвертое место в турнирной таблице Спартак, который уступил в гостях Оренбургу (0:2). Таким образом, армейце напрямую пробился в групповой раунд Лиги Европы на следующий сезон, а Спартак начнет европейский турнир с третьего отборочного раунда.

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