Футбол
Виктор Гончаренко: С ЦСКА в этом сезоне точно не было скучноСоветский спорт 09:41
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Федор Чалов
|5′
Хердюр Магнуссен
|48′
Яка Бийол
|52′
Родриго Бекао
Виктор Васин
|53′
Арнор Сигурдссон
|56′
Яка Бийол
Такума Нисимура
|58′
|63′
Мохаммед Рабиу
Геннадий Киселев
|69′
Пол Антон
Антон Зиньковский
Федор Чалов
|73′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|79′
Иван Обляков
|80′
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
78
Дивеев
5
Васин
23
Магнуссон
2
Фернандес
19
Нисимура
9
Чалов
2 ×
98
Обляков
42
Щенников
17
Сигурдссон
25
Бистрович
14
Конюхов
2
Полуяхтов
5
Самарджич
90
Бурлак
15
Зотов
31
Ткачук
40
Тимофеев
70
Зиньковский
78
Киселев
91
Яковлев
11
Шейдаев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Напомним, что по итогам 30-го тура ЦСКА, разгромивший на своем Крылья Советов обошел в борьбе за четвертое место в турнирной таблице Спартак, который уступил в гостях Оренбургу (0:2). Таким образом, армейце напрямую пробился в групповой раунд Лиги Европы на следующий сезон, а Спартак начнет европейский турнир с третьего отборочного раунда.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:11, Ашберн
Здоровье
У трети сахалинцев, пришедших на прием к врачам федерального центра оториноларингологии, обнаружили новообразования
Врачи федерального центра оториноларингологии провели на Сахалине день ранней диагностики опухолей головы и шеи.
Обновлено в 20:23
Политика
Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику «собирать вещи»
Пушков предположил, что Зайцев после инцидента будет недолго занимать свой пост, и посоветовал ему "собирать вещи".
Обновлено в 20:22
Финансы
Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
Обновлено в 00:00
Религия
Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки
Обновлено в 08:59
Футбол
В ЦСКА рассказали о судьбе Бекао и Влашича
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о переговорах с защитником Бекао и полузащитником Николой Влашичем, которые выступают за армейцев на правах аренды из «Байи» и «Эвертона» соответственно.
Обновлено в 11:22
Хоккей
Воробьев продолжит тренировать сборную России по хоккею
Обновлено в 13:53
Политика
Глава Huawei выступил против ответных мер КНР в отношении Apple
Гендиректор китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что выступает против каких-либо мер в отношении американской корпорации Apple в ответ на решение Вашингтона внести Huawei в черный список.
Обновлено в 20:40
Армия и оружие
Ограниченно негоден: Минобороны готово ужесточить правила призыва
Предложенные Минобороны поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» (имеются в распоряжении «Известий») позволят комиссиям ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали.
Обновлено в 17:02
Экономика
Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан
Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
Обновлено в 18:40
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено в 13:59
Политика
Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке
В начале текущего года Huawei занимала в России лидирующую позицию — 36,5% рынка смартфонов, тогда как у Samsung было лишь 23,5%.
Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Общество
Чиновники смогут получать надбавки за наставничество
Российские чиновники могут начать получать новую надбавку к зарплате — за наставничество.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено в 19:06
Авто
Названы самые надежные автомобили до 100 тысяч рублей
Возглавил рейтинг чистокровный «японец» Honda Civic пятого поколения.
Обновлено в 05:18
Политика
До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину
Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
Обновлено вчера в 04:17
Политика
Ледокол «Урал» спущен на воду в Петербурге
Новый серийный универсальный атомный ледокол «Урал» проекта 22220 был спущен на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая.
Обновлено вчера в 09:10
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено вчера в 10:36
Здоровье
Дома ограниченных возможностей: как калечат детей в интернатах
В Москву за помощью Сегодня в России действуют 109 детских домов-интернатов.
Обновлено в 17:02
Политика
Экс-мэр Риги Нил Ушаков избран в Европарламент
Бывший мэр Риги Нил Ушаков, отправленный в отставку из-за якобы нецелевой растраты бюджетных средств, прошел в Европарламент.
Обновлено в 20:53
Общество
«Репрессии усиливаются»: на Камчатке сельские депутаты написали Путину
На Камчатке депутаты села Соболево написали открытое письмо Владимиру Путину. Они считают, что в селе ущемляются права жителей.
Обновлено в 20:24
Экономика
В Auchan зачастили арендодатели
АО «ТВК "Авиапарк"» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском о взыскании с ООО «Ашан» (российская «дочка» Auchan) более 110 млн руб. на прошлой неделе.
Обновлено в 18:18
Политика
Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании
Партия Brexit, которую возглавляет экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж, лидирует на выборах в Европарламент, состоявшихся в Великобритании 23 мая.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Финансы
Онлайн-витрина мобильного приложения Райффайзенбанка пополнилась кредитными картами
Онлайн-витрина мобильного приложения пополнилась кредитными картами.
Обновлено в 20:24
Футбол
Тренер «Анжи» Адиев рассказал, как ответил Керимов на просьбу поддержать клуб
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что бывший владелец клуба Сулейман Керимов считает, что команда из Махачкалы никому не нужна.
Обновлено в 19:57
Экономика
В ЮАР ввели налог на выбросы в атмосферу углекислого газа
Новый президент ЮАР Сирил Рамапоса подписал закон о введении налога на выбросы в атмосферу углекислого газа, сообщает Reuters со ссылкой на министерство финансов страны.
Обновлено в 19:57
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 07:23