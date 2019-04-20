Футбол
Гендиректор ЦСКА рассказал о ситуации с травмированными футболистамиRT на русском 15:00
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о степени тяжести повреждений футболистов Романа Дивеева и Бекао.
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Футбол
Влашич — о матче с «Локомотивом»: во втором тайме ЦСКА закончил играть
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал результат выездного матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (1:1).
Обновлено в 15:07
Футбол
«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:28
Политика
Суд начал рассмотрение иска о снятии Зеленского с выборов
Шестой апелляционный административный суд начал рассматривать иск наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, сообщил телеканал "Царьград".
Обновлено в 16:03
Наука
Создан экологически чистый материал для замены охлаждающих газов
Обновлено 18 апреля в 08:02
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Политика
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера
Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Возобновились бои за аэропорт Триполи
Обновлено в 13:18
Происшествия
Автобус с туристами из Норвегии попал в ДТП в Швеции
Автобус с туристами из Норвегии попал в ДТП в Швеции на трассе E18 в Швеции. Об этом 20 апреля сообщает Sveriges Radio.
Обновлено в 05:16
Политика
Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 01:56
Авто
Пять моделей авто, которые продают в первый год владения
На первом месте в рейтинге стоит Mercedes-Benz C-Class, который решаются продать в течение года после покупки 12,4% владельцев.
Обновлено в 16:22
Наука
Создан фононный лазер, способный обеспечить прорыв в обработке информации
Ведущий создатель технологии, Мишкат Бхаттачарийя, отмечает, что практические применения новой разработки могут обеспечить как минимум революцию в обработке данных.
Обновлено 18 апреля в 05:01
Политика
Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ
Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Транспорт
Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей
Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 15:18
Культура
В Москве стартовала всероссийская акция «Библионочь»
В столице стартовала всероссийская акция «Библионочь», передаёт РИА Новости со ссылкой на главу департамента культуры города Александра Кибовского.
Обновлено в 13:05
Происшествия
На согласованную акцию «желтых жилетов» в Париже пришли тысячи людей
Тысячи людей пришли на согласованную акцию "желтых жилетов" в Париже у министерства экономики Франции, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:06
Гаджеты
Почему не стоит пользоваться смартфоном с разбитым экраном – 3 причины
Рассказываем о причинах, по которым использование гаджета с разбитым экраном нужно срочно прекратить.
Обновлено в 12:00
Политика
США пришли на Украину надолго, заявил Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено вчера в 18:00
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» в АПЛ
Напомним, на этой неделе команды уже встречались на "Этихаде": "Манчестер Сити" победил "шпор" со счетом 4:3, но в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух встреч пробился "Тоттенхэм".
Обновлено в 09:25
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Борисов: Россия арендует порт Тартус в Сирии на 49 лет
Обновлено в 12:32
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено 18 апреля в 09:03
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Гаджеты
Qualcomm выпустит бюджетную версию чипа Snapdragon 855
В сети появилась информация о работе Qualcomm над среднеуровневым 7-нм чипсетом Snapdragon 735, который является упрощённой и удешевлённой версией флагманского Snapdragon 855.
Обновлено в 11:26
Политика
Лукашенко о Бабиче: Россия сама разберется со своим послом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает, что Россия «разберется сама» с поведением посла РФ в Минске Михаила Бабича.
Обновлено в 08:24