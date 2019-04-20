Виктор Гончаренко: «Пока не знаю, какие травмы у Бекао и Дивеева»Спорт-Экспресс 14:26

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил о состоянии защитников команды Родригу Бекао и Игоря Дивеева после матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1).

Виктор Гончаренко: «Пока не знаю, какие травмы у Бекао и Дивеева»

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