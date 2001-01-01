Футбол
Виктор Гончаренко: «Не оказываем давление на Чалова»Матч ТВ 06:51
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
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Хоккей
Сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ-2019
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Граждане семи стран ЕС (Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, Латвии и Мальты) уже проголосовали 23-25 мая, теперь выборы пройдут в оставшейся 21 стране сообщества.
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Происшествия
В Польше сгорел автобус, который вёз украинских туристов
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Обновлено в 13:13
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Минпромторг сократит количество ценников в магазинах
Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.
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Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Петербурге
Обновлено в 12:34
Политика
Консерваторы побеждают в Германии на выборах в Европарламент
Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в Германии на выборах в Европарламент.
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Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
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Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве людей срочно пришлось эвакуировать с недавно открытого пешеходно-велосипедного моста из-за треснувших панелей стеклянного пола.
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Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Транспорт
РЖД закроет станцию Шиес для пассажиров
Депутат областного Собрания Алексей Кувакин направил депутатский запрос в Министерство транспорта Российской Федерации.
Обновлено в 05:00
Футбол
Фёдор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России
Чалов забил за сезон 15 голов и выиграл "Золотую бутсу". Вторым в бомбардирской гонке стал Сердар Азмун из "Зенита", забивший 13 голов.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах
Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Украинская автоледи дважды протаранила КПП в Приднестровье
Женщина с украинской регистрацией дважды за день таранила КПП в Первомайске.
Обновлено в 12:24
Происшествия
В жилом доме в Германии произошел взрыв
Обновлено в 07:16
Происшествия
Полицейского ранили ножом при попытке разнять драку в Ленобласти
В городе Волхов Ленинградской области сотрудник полиции был ранен ножом, когда он попытался разнять драку.
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Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
В Иране отметили боязнь США отправлять корабли в Персидский залив
ВМС США опасаются направлять свой авианосец «Авраам Линкольн» в Персидский залив, заявил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана капитан-лейтенант Али Фадави.
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Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Шоу-бизнес
Актриса Александра Яковлева несколько лет борется с раком
Обновлено в 06:22
Происшествия
В УФСИН опровергли данные об избиении заключенного в ярославском СИЗО
Осужденный мужчина, умерший в больнице в Ярославле, не был избит, его госпитализировали из СИЗО после попытки суицида, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте УФСИН по Ярославской области.
Обновлено в 10:16
Политика
Совет Коломойского объявить на Украине дефолт оценил эксперт
Политолог Ростислава Ищенко прокомментировал высказывание украинского олигарха Игоря Коломойского, который посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешним долгам Украины, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 13:18
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К 2020 году температура на Земле стремительно упадёт из-за Солнца
Учёные говорят, что из-за Солнца на Земле произойдёт мини-ледниковый период.
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Армия и оружие
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Хоккей
Овечкин о матче с Чехией: Василевский сделал всё
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 13:08
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Жертвами торнадо в Оклахоме стали два человека
В американском штате Оклахома в городе Эль-Рено во время торнадо погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует The Oklahoman.
Обновлено в 07:56
Политика
Морской трибунал требует от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву выдвинул требование к России освободить украинских военных моряков и корабли, которые были задержаны в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 08:47