Футбол
Виктор Гончаренко: «Наш малочисленный отряд движется вперед»Спорт-Экспресс 11:52
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Политика
Меркель рассказала об условии для возвращения России к G7
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение России к странам G7 возможно в случае прогресса по Минским соглашениям.
Обновлено в 14:32
Футбол
Дубль Лебеденко принес «Торпедо» победу над «Енисеем» в матче ФНЛ
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу "Торпедо", в составе которого дубль оформил Игорь Лебеденко (9-я и 21-я минуты).
Обновлено в 13:07
Общество
В Донецке установили памятник Пушкину, напечатанный на 3D-принтере
Торжественное открытие памятника великому русскому поэту Александру Пушкину, созданного благодаря печати на 3D-принтере, состоялось в Буденновском районе Донецка возле дворца культуры по случаю 150-летия со дня основания города.
Обновлено в 11:09
Кино
Netflix показал первый тизер фильма по сериалу «Во все тяжкие»
Netflix выпустил первый тизер полнометражного продолжения сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad).
Обновлено в 04:20
Авто
Новый Mercedes-AMG G63 объявлен самым желанным внедорожником в мире
На ютуб-канале «Top Gear» опубликовали видео тест-драйва ресталингвого Mercedes-AMG G63, по итогам которого Крис Харрис назвал этот внедорожник одним из самых лучших в своём классе.
Обновлено в 13:21
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
На Камчатке в районе вулкана Горелый пропала туристка
Камчатские спасатели ищут туристку, которая пропала в воскресенье во время восхождения на вулкан Горелый, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.
Обновлено в 18:16
Армия и оружие
Миссия США, Канады, Норвегии совершит наблюдательный полет над Россией
В период с 26 по 30 августа военные США, Канады и Норвегии выполнят совместный наблюдательный полет над территорией России.
Обновлено в 19:43
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе показал своим подписчикам сына
Известный российский поп-певец Валерий Меладзе опубликовал совместную фотографию со своим сыном, соответствующий снимок был опубликован 24 августа в социальной сети Instagram.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие
Украинский военный командир погиб на Донбассе
Обновлено в 18:00
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку
Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено 23 августа в 03:17
Футбол
Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»
"Барселона" нанесла разгромное поражение севильскому "Бетису" в матче второго тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:52
Происшествия
Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике
30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено в 16:03
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено 23 августа в 06:31
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Второй пакет санкций США по «делу Скрипалей» вступает в силу
Второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей" вступает в понедельник в силу после публикации соответствующего документа в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).
Обновлено в 17:02
Происшествия
В Финляндии при стрельбе пострадали двое полицейских
В Финляндии в результате перестрелки в городе Порвоо в ночь на 25 августа двое полицейских получили ранения, ведётся поиск злоумышленников.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Телеведущий Дибров вместе с женой врезались на мотоцикле в дерево
Супруга телеведущего сообщила, что всегда любила экстрим, однако после рождения третьего ребенка стала бояться высоты и скорости.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Пожар возник на территории завода ЦНИИмаш в Королеве
О пожаре на заводе Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в Королеве сообщила пресс-служба подмосковного ГУ МЧС.
Обновлено в 09:36
Политика
Президент Абхазии лидирует на выборах главы страны
Обновлено в 19:29
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
Армия и оружие
Израиль нанес массированный ракетный удар по Сирии
Ранее «СП» сообщала новость о том, что министерство обороны Турции сообщило, что в результате удара ВВС Сирии по колонне турецкий военных в провинции Идлиб погибли три человека и ещё 12 получили ранения.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Клинцевич прокомментировал идею Туска пригласить Украину на G7
Член оборонного комитета Совфеда России Франц Клинцевич считает, что предложение главы Евросовета Дональда Туска пригласить на G7 вместо РФ Украину направлено на накаливание русофобии на саммите, при этом линия поведения ЕС остается антироссийской.
Обновлено вчера в 19:43