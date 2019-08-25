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Политика Песков подтвердил проработку саммита «нормандской четверки» Ангела Меркель на саммите G7 во французском Биаррице заявила, что и Германия и Франция хотели бы провести встречу с президентами России и Украины.

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Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

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Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.