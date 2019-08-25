Футбол
Виктор Гончаренко: «Наш малочисленный отряд движется вперед»Спорт-Экспресс 11:52
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Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой попали в ДТП
Обновлено в 13:01
Футбол
Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков
В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.
Обновлено в 14:17
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено вчера в 09:51
Политика
В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля
Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Собчак высмеяла Лопыреву за «интеллектуальные» вопросы
Известная телеведущая Ксения Собчак высмеяла фотомодель Викторию Лопыреву за пост в социальной сети, соответствующая перепалка была обнародована 24 августа в социальной сети Instagram на странице Лопыревой.
Обновлено в 07:18
Политика
В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании
Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено в 15:23
Политика
Трамп готов отреагировать на ответные действия Китая - Мнучин
Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что американский президент Дональд Трамп собирается рассмотреть «все имеющиеся возможности», если Китай решит ответить на вводимые Вашингтоном повышенные пошлины.
Обновлено в 16:07
Политика
Компании из Китая приобрели более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Более 50% акций украинского завода «Мотор Сич», сотрудники которого занимаются производством авиационных двигателей, приобрели китайские компании Skyrizon и Xinwei Group.
Обновлено в 12:33
Политика
Лидеры G7 решили отказать России
В сообщениях СМИ говорится, что лидеры G7 выступили за усиление координации с Россией.
Обновлено в 06:21
Происшествия
ДТП на трассе под Саратовом: двое погибли и пострадал 9-летний ребенок
Погибли 32-летняя женщина и 34-летний мужчина, 9-летний ребенок госпитализирован с ожогами прибывшими спасателями облспаса.
Обновлено в 15:27
Кино
Вышел первый ролик полнометражного фильма по сериалу «Во все тяжкие»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал на YouTube первый ролик полнометражного фильма, снятого по сериалу «Во все тяжкие» (Breaking Bad).
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Кремль выразил надежду на здравый смысл участников G7 в вопросе России
Москва рассчитывает на здравый смысл стран-участниц G7 в отношении России, заявил 25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Названа причина обрушения моста в Харькове
Как сообщалось ранее, обрушилась одна сторона моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин. В происшествии никто не пострадал.
Обновлено в 09:42
Политика
Песков подтвердил проработку саммита «нормандской четверки»
Ангела Меркель на саммите G7 во французском Биаррице заявила, что и Германия и Франция хотели бы провести встречу с президентами России и Украины.
Обновлено в 14:17
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено вчера в 11:20
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Общество
PewDiePie набрал 100 млн подписчиков на YouTube
Обновлено в 00:48
Политика
МИД Ирана сообщил о прибытии Зарифа на саммит G7
Официальный представитель иранского МИДа Аббас Мусави подтвердил прибытие министра иностранных дел страны Джавада Зарифа во французский Биарриц, в котором проходит саммит G7.
Обновлено в 10:20
Политика
Die Welt: Трамп помогает строительству «Северного потока-2»
Как написало немецкое издание Die Welt, отменив визит в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии, президент США Дональд Трамп может «сыграть на руку» России и поспособствовать строительству «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
Рядом с территорией завода ЦНИИмаш в Королеве произошел пожар
Ранее в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС РФ сообщили ТАСС, что загорелась кровля неэксплуатируемого здания на территории ЦНИИмаш в Королеве на площади 100 кв. м. 15 июня на территории завода ЦНИИмаш уже происходил пожар.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля
С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено в 03:20
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума»
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.
Обновлено 23 августа в 14:41
Наука
Ученые назвали самую опасную группу крови
Ученые из Гарвардского университета сделали вывод, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено 23 августа в 09:20
Космос
В Бермудском треугольник охотник за сокровищами обнаружил НЛО
На дне Бермудского треугольника один из охотников за сокровищами обнаружил гигантский НЛО.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51