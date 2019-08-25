Футбол
Виктор Гончаренко: «Наш малочисленный отряд движется вперед»Спорт-Экспресс 11:52
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Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Экономика
Российская лизинговая компания впервые получит гарантии властей другой страны
Ve Tic A.S. Инвестиции ГТЛК составили 171,1 млн евро.
Обновлено в 17:01
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Политика
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию
Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Чечне уточнили информацию о закиданном камнями поезде
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Обновлено вчера в 16:00
Киберспорт
IceFrog поздравил OG с победой на The International 2019
Разработчик Dota 2 Абдул «IceFrog» Измаил поздравил OG с победой на The International 2019, ретвитнув свой прошлогодний пост в твиттере.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой попали в аварию на мотоцикле
Заверила, что они не пострадали. Ранее Полина Диброва рассказала, что по её вине в их доме произошёл пожар.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Музыка
Дуэт «Анна-Мария» подвергся травле на Украине из-за выступления в Сочи
Украинскими участниками международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», который переехал из Юрмалы в Сочи, в этом году станут дуэт «Анна-Мария» и Taras.
Обновлено в 13:19
Происшествия
В горах КБР турист сорвался с тарзанки в ущелье
Обновлено в 12:10
Политика
Порошенко и Волкер обсудили усиление санкционного давления на Россию
Бывший украинский лидер Пётр Порошенко в ходе встречи со специальным посланником США по Украине Куртом Волкером «отметил преждевременность» обсуждения возвращения России в формат G8 и призвал продолжить санкционное давление на Москву.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
В ВСУ поставят ещё 40 бронеавтомобилей «Казак-2» с двигателями IVECO
По последним данным, в войска частная компания готовится поставить ещё 40 таких бронемашин.
Обновлено в 05:11
Культура
Танцевальный баттл и перформансы. На ВДНХ стартует неделя Street Dance
На ВДНХ стартует неделя Street Dance.
Обновлено в 08:56
Политика
Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате»
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в "нормандском формате".
Обновлено в 12:34
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено в 14:58
Политика
Трамп не хотел приезжать на саммит G7
По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.
Обновлено 23 августа в 20:54
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Политика
Запись оскорбившей иркутян чиновницы признали монтажом
Аудиозапись, на которой якобы руководитель управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирина Алашкевич называет лишившихся домов из-за наводнения в Тулуне жителей "алкашней, бичевней и быдлом", является монтажом, заявил глава региона Сергей Левченко.
Обновлено в 06:37
Кино
В Сети появилось первое фото приквела мультфильма «101 далматинец»
Студия Disney показала первую фотографию со съемок приквела мультфильма "101 далматинец" - фильма "Стервелла".
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Космос
Летчик-космонавт Салижан Шарипов признался, что верит в инопланетян
Летчик, имеющий звания героя РФ и Киргизии, считает специальность космонавта универсальной, так как находящийся в космосе должен уметь все: быть программистом, ученым, пилотом, инженером и оператором, так как работа в космосе требует знаний по всем этим профессиям.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку из минометов и пулеметов
Огонь был открыт из минометов, боевых машин пехоты, пулеметов и стрелкового оружия.
Обновлено в 16:40
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено вчера в 11:20
Футбол
ЦСКА — Ахмат 3:0
Обновлено в 11:24
Политика
Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи
Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поцеловала президента США Дональда Трампа во время фотосессии по итогам окончания второго дня саммита G7.
Обновлено в 15:11
Кино
Медведев поздравил режиссера Сергея Соловьева с 75-летием
Глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев поздравил режиссера Сергея Соловьева с 75-летием.
Обновлено в 08:15