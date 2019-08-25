Наш малочисленный отряд все равно движется вперед.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Кино Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».

Политика Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).

Киберспорт IceFrog поздравил OG с победой на The International 2019 Разработчик Dota 2 Абдул «IceFrog» Измаил поздравил OG с победой на The International 2019, ретвитнув свой прошлогодний пост в твиттере.

Шоу-бизнес Дмитрий Дибров с женой попали в аварию на мотоцикле Заверила, что они не пострадали. Ранее Полина Диброва рассказала, что по её вине в их доме произошёл пожар.

Музыка Дуэт «Анна-Мария» подвергся травле на Украине из-за выступления в Сочи Украинскими участниками международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», который переехал из Юрмалы в Сочи, в этом году станут дуэт «Анна-Мария» и Taras.

Политика Порошенко и Волкер обсудили усиление санкционного давления на Россию Бывший украинский лидер Пётр Порошенко в ходе встречи со специальным посланником США по Украине Куртом Волкером «отметил преждевременность» обсуждения возвращения России в формат G8 и призвал продолжить санкционное давление на Москву.

Политика Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате» Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в "нормандском формате".

Культура Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.

Политика Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич» Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.

Политика Трамп не хотел приезжать на саммит G7 По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.

Политика Запись оскорбившей иркутян чиновницы признали монтажом Аудиозапись, на которой якобы руководитель управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирина Алашкевич называет лишившихся домов из-за наводнения в Тулуне жителей "алкашней, бичевней и быдлом", является монтажом, заявил глава региона Сергей Левченко.

Армия и оружие Американских солдат прокатили на российских «летающих танках» Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.

Космос Летчик-космонавт Салижан Шарипов признался, что верит в инопланетян Летчик, имеющий звания героя РФ и Киргизии, считает специальность космонавта универсальной, так как находящийся в космосе должен уметь все: быть программистом, ученым, пилотом, инженером и оператором, так как работа в космосе требует знаний по всем этим профессиям.

Армия и оружие ВСУ обстреляли Горловку из минометов и пулеметов Огонь был открыт из минометов, боевых машин пехоты, пулеметов и стрелкового оружия.

Политика Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поцеловала президента США Дональда Трампа во время фотосессии по итогам окончания второго дня саммита G7.