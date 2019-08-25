Футбол

Виктор Гончаренко: «Наш малочисленный отряд движется вперед»Спорт-Экспресс 11:52

Наш малочисленный отряд все равно движется вперед.
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Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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