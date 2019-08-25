Футбол
Виктор Гончаренко: «Наш малочисленный отряд движется вперед»Спорт-Экспресс 11:52
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:46, Ашберн
Общество
Большинство регионов не удержало зарплаты на уровне майских указов
Во всех остальных регионах целевые показатели не достигаются хотя бы по одной из 12 категорий бюджетников, подсчитали в РБК.
Обновлено 23 августа в 01:45
Общество
Минтруд прорабатывает дистанционное обжалование установления инвалидности
Минтруд России прорабатывает вопрос дистанционного обжалования медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности, рассказал в интервью РИА Новости замглавы ведомства Григорий Лекарев.
Обновлено в 20:19
Политика
Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути
Норвегия проведет проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон в беседе с газетой "Известия".
Обновлено в 20:29
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Здоровье
Ученый назвал причину распространения экзотических болезней в России
Как отметил специалист, основными переносчиками этих болезней являются комары.
Обновлено в 21:26
Политика
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Технологии
«Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ»
Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ Крупнейший в России оператор платного ТВ "Триколор" перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и "Национальной Медиа Группы" (НМГ).
Обновлено в 18:32
Экономика
Стратегию развития до 2030 года разрабатывают в Хакасии
Финансово-экономический блок правительства Хакасии занимается разработкой стратегии развития республики до 2030 года.
Обновлено в 22:23
Общество
Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин
Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Хоккей
Рижское «Динамо» победило «Ак Барс» и выиграло Кубок ЛЖД
Второе место занял Ак Барс, который проиграл только хозяевам турнира.
Обновлено в 12:31
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено вчера в 09:51
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 17:06
Экономика
Большинство налоговых преференций оказались неэффективными
Около 66% региональных налоговых преференций для бизнеса оказались неэффективными.
Обновлено в 19:53
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено в 15:23
Здоровье
На Урале из больницы увольняются сразу все хирурги
В Нижнем Тагиле шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено 23 августа в 05:53
Происшествия
В горах КБР турист сорвался с тарзанки в ущелье
Обновлено в 12:10
Экономика
Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками
"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медучреждений, пишет газета "Известия".
Обновлено в 22:01
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Экономика
В Сахалинской области предложили снизить транспортный налог
Согласно предложенным коррективам, размер ежегодных платежей владельцев автомобилей мощностью 150 лошадиных сил уменьшится с 5285 до 3775 рублей, а налог на более мощную машину в 200 лошадиных сил снизится с 7000 до 5000 рублей в год.
Обновлено в 22:27
Политика
Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке
Обновлено вчера в 03:03
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой попали в аварию
Дмитрий Дибров потерял чемодан жены.
Обновлено в 10:00
Общество
В американском Кливленде откроют бюст Юрия Гагарина
В Русском культурном саду Кливленда, штат Огайо, США, 25 августа будет открыт бюст Юрия Гагарина работы украинского скульптора Алексея Леонова.
Обновлено в 04:51
Экономика
Кадровые перестановки в руководстве Якутска
В понедельник, 26 августа, глава Якутска Сардана Авксентьева сделала кадровые перестановки в руководстве города в режиме горизонтальной ротации кадров.
Обновлено в 19:32
Политика
Надежда Савченко заявила о начале украинизации России
В беседе с журналистами украинского канала NewsOne Надежда Савченко заявила, что в ближайшем будущем жители России начнут понимать украинскую мову.
Обновлено 23 августа в 23:40
Общество
Дожди покинут Красноярск на следующей неделе
По данным синоптиков Красноярского гидрометцентра, на следующей рабочей неделе в городе установится облачная и теплая погода.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Меркель объявила о встрече «нормандской четверки»
Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести встречу «нормандской четверки».
Обновлено в 20:53
Футбол
Фернандес назван лучшим игроком матча ЦСКА — «Ахмат»
Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком матча седьмого тура РПЛ с «Ахматом» (3:0). Игрок стал автором первого гола в матче, отличившись на 43-й минуте.
Обновлено в 11:28
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отставка Александра Яковенко с поста российского посла в Великобритании является обычной ротацией глав диппредставительств.
Обновлено вчера в 13:02
Путешествия
Туризм в китайском Синьцзяне создал за I полугодие 32 тыс. рабочих мест
Туризм создал 32 тыс. новых рабочих мест в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая за первую половину 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено в 22:04