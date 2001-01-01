Футбол

Виктор Гончаренко: «Надеюсь, что удалось разобраться с проблемами»Матч ТВ 08:36

ЦСКА — Рубин
1 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Такума Нисимура
24′
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил уверенность, что его команде необходимо выйти на уровень игры, показанной на зимних сборах.
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