Футбол
Виктор Гончаренко: «Надеюсь, что удалось разобраться с проблемами»Матч ТВ 08:36
Такума Нисимура
|24′
ЦСКА
Расстановка 4‑4‑2
35
Акинфеев
78
Дивеев
50
Бекао
23
Магнуссон
42
Щенников
2
Фернандес
8
Влашич
77
Ахметов
98
Обляков
19
Нисимура
9
Чалов
21
Бабурин
3
Цаллагов
88
Камболов
14
Гранат
80
Сорокин
91
Устинов
7
Подберезкин
18
Могилевец
15
Коновалов
10
Полоз
11
Бухаров
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил уверенность, что его команде необходимо выйти на уровень игры, показанной на зимних сборах.
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