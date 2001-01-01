Футбол

Виктор Гончаренко: «Мы получаем удовольствие от своей работы на поле»Матч ТВ 11:55

Зенит — ЦСКА
3 – 1
2-й тайм
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
4′
Яка Бийол
7′
Ильзат Ахметов
30′
Иван Обляков
Ярослав Ракицкий
32′
32′
Никола Власич
Себастьян Дриусси
38′
43′
Яка Бийол
Абель Эрнандес
Юрий Жирков
50′
60′
Ильзат Ахметов
Георгий Щенников
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
61′
Эмильяно Ариэль Ригони
62′
Олег Шатов
Роберт Мак
68′
70′
Георгий Щенников
Артем Дзюба
73′
75′
Виктор Васин
Арнор Сигурдссон
Юрий Жирков
Эльмир Набиуллин
83′
Эльмир Набиуллин
84′
Себастьян Дриусси
86′
Наша игра зависит от того, что мы покажем на поле сами. Мы получаем удовольствие от своей работы. К примеру, Клопп показывает шикарный футбол с «Ливерпулем», набрал много очков в АПЛ, но может не стать чемпионом.
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