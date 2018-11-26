Еще раз, в какой-то мере, может быть, мы стали лучше. (Андрей Михайлов) "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Виктория". Начало игры - во вторник, 27 ноября, в 20.55 (время московское).

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