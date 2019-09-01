Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВиктор Гончаренко: «Гогуа находится в хорошем игровом тонусе»

Арсенал (Тула) — ЦСКА
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Даниил Лесовой
10′
17′
Ильзат Ахметов
Горан Чаушич
38′
43′
Яка Бийол
Такума Нисимура
48′
Иван Обляков
Сергей Ткачев
Роберт Бауэр
58′
Александр Ломовицкий
73′
74′
Седрик Гогуа
Александр Ломовицкий
Эванс Кангва
75′
76′
Иван Обляков
Кристиян Бистрович
Горан Чаушич
Ламек Банда
89′
89′
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему решил включить в основу на матч 8-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» новичка Седрика Гогуа, а также оценил возможность трансфера в московский клуб нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
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