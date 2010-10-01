Футбол
Спорт-ЭкспрессВиктор Гончаренко: «Гогуа находится в хорошем игровом тонусе»
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Даниил Лесовой
|10′
|17′
Ильзат Ахметов
Горан Чаушич
|41′
|43′
Яка Бийол
Такума Нисимура
|48′
Иван Обляков
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
36
Левашов
9
Комбаров
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
11
Ткачев
20
Чаушич
23
Горбатенко
27
Ломовицкий
48
Луценко
22
Лесовой
35
Акинфеев
27
Гогуа
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
7
Ахметов
98
Обляков
20
Кучаев
8
Влашич
9
Чалов
19
Нисимура
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему решил включить в основу на матч 8-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» новичка Седрика Гогуа, а также оценил возможность трансфера в московский клуб нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
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