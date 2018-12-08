Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА провалил начало второго тайма»
Спорт-Экспресс
09:35

ЦСКА — Енисей
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Георгий Щенников
4′
Никола Власич
15′
31′
Александр Кутьин
Павел Комолов
Тимур Жамалетдинов
Константин Кучаев
46′
54′
Павел Комолов
Родриго Бекао
Яка Бийол
55′
60′
Александр Зотов
Кирилл Набабкин
61′
65′
Дмитрий Торбинский
68′
Дмитрий Торбинский
Азим Фатуллаев
Арнор Сигурдссон
Абель Эрнандес
77′
88′
Дмитрий Ятченко
Марко Обрадович
90′+4′
Петр Занев
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал заслуженной победу его команды над "Енисеем" (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России. Армейцы после первого тайма вели со счетом 2:0, а во втором пропустили один гол; соперник также не реализовал пенальти.
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