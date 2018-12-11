Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА приехал в Мадрид с надеждой»
Спорт-Экспресс
вчера в 11:58

Реал — ЦСКА
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" заявил, что его команда будет использовать любой шанс в этой игре.
Спорт-Экспрессвчера в 11:58

Подробнее о событии

Виктор Гончаренко: Без веры в себя и свою команду нельзя выходить на футбольное поле

Советский спортвчера в 12:39

Гончаренко: ЦСКА будет ждать своих шансов в матче с «Реалом»

Чемпионатвчера в 12:04

Ганчаренко: ЦСКА в матче ЛЧ нужно сыграть неудобно для «Реала»

РИА Новостивчера в 11:44

Виктор Гончаренко: «Нам нужно сыграть неудобно для „Реала“»

Sportbox.RUвчера в 11:42

Виктор Гончаренко: «Нам нужно сыграть неудобно для „Реала“»

Матч ТВвчера в 11:42

Виктор Гончаренко: «ЦСКА приехал в Мадрид с надеждой»

Спорт-Экспрессвчера в 11:58

Гончаренко: «У „Реала“ будут изменения в составе, а ЦСКА будет ждать своих шансов»

Sport24.ruвчера в 11:19
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 08:55, Ашберн
Футбол

1800 болельщиков поддержат ЦСКА в матче с «Реалом»

Словно в сюжете напряженной драмы, в группе G Лиги чемпионов все сложилось для московского ЦСКА именно так, что в самой концовке нужно набирать очки в матче с главным фаворитом квартета - мадридским "Реалом" - иначе команде придется попрощаться с еврокубками.
Обновлено в 08:43
Футбол

4 клуба АПЛ поборются за 18-летнего игрока «Лидса»

Сообщается, что на 18-летнего футболиста претендуют сразу 4 клуба из Премьер-Лиги.
Обновлено в 08:32
Футбол

«Тоттенхэм» и «Барселона» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Английский "Тоттенхэм" сыграл на выезде вничью с "Барселоной" (1:1) и вместе с каталонской командой вышел из группы "В" в плей-офф Лиги чемпионов.
Обновлено в 08:42
Футбол

Сёмин: «Локомотив» получил громадный опыт в Лиге чемпионов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке-04» (0:1). Матч стал последним для «железнодорожников» в турнире, которые заняли четвёртое место в группе.
Обновлено в 08:00
Футбол

Адвокат Кокорина: мой клиент может стать калекой в СИЗО

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал об условиях содержания игрока в СИЗО "Бутырка", передает ТАСС.
Обновлено в 08:53
Футбол

Никола Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом 17-го тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 08:26
Футбол

Супруг Шакиры купит футбольный клуб

Защитник каталонской «Барселоны» и супруг певицы Шакиры Жерар Пике в ближайшее время станет владельцем футбольного клуба «Андорра» из пятой лиги Испании.
Обновлено в 08:24
Футбол

«Арсенал» интересуется Байи и Кэйхилом

«Арсенал» намерен купить защитника в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 08:46
Футбол

Анчелотти: «Ван Дейк заслуживал красной карточки»

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти считает, что защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк должен был быть удалён за нарушение против Дриса Мертенса.
Обновлено в 07:59
Футбол

В офисе ПСЖ полиция провела обыски

В офисе французского клуба ПСЖ провела обыски полиция.
Обновлено в 07:43
Футбол

Защитник «Ростова» Щадин перенес операцию на руке

Защитник "Ростова" Артем Щадин успешно перенес операцию на руке, которая прошла в его родном городе - Ярославле, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:24
Футбол

RAC1: «Барселоне» предложили приобрести Морату

Каталонскому клубу предложили приобрести 26-летнего воспитанника «Реала», сообщает RAC1.
Обновлено в 08:45
Футбол

Измайлов и Родионов летят в Валенсию эконом-классом

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов и генеральный директор клуба Сергей Родионов отправились в Испанию на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы "Вильярреал" – "Спартак" отдельно от команды.
Обновлено в 07:48
Футбол

«Милан» может купить Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд попал в сферу интересов «Милана».
Обновлено в 08:42
Футбол

«Урал» расстался с бывшим футболистом «Зенита» Евсеевым

Бывший хавбек петербургского «Зенита» перешел в «Урал» в 2017 году.
Обновлено в 07:07
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Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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