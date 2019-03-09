Футбол

Гончаренко: «Дивеев сыграл смело для дебютного матча, он молодец»Sport24.ru 10:54

ЦСКА — Рубин
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Такума Нисимура
24′
46′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
62′
Павел Могилевец
Хорен Байрамян
63′
Руслан Камболов
64′
Евгений Башкиров
Такума Нисимура
Кристиян Бистрович
66′
71′
Александр Бухаров
Артур Сагитов
74′
Игорь Коновалов
Федор Чалов
83′
Игорь Дивеев
85′
Федор Чалов
Арнор Сигурдссон
85′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
89′
Яка Бийол
90′+2′
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко остался доволен игрой новичка армейцев, защитника Игоря Дивеева в домашнем матче 19-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0).
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