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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал заслуженным поражение от «Крыльев Советов» (0:2) в гостевом матче первого тура РПЛ.

Виктор Гончаренко: «ЦСКА показал плохую игру и проиграл по делу»

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