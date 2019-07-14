Это напоминает нашу игру с Тулой в прошлом сезоне. Мы показали плохую игру и проиграли по делу.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал заслуженным поражение от «Крыльев Советов» (0:2) в гостевом матче первого тура РПЛ.

Виктор Гончаренко: «ЦСКА показал плохую игру и проиграл по делу»

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