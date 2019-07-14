Футбол

Виктор Гончаренко: ЦСКА по делу проиграл «Крыльям Советов»Советский спорт 12:30

Крылья Советов — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
31′
Виктор Васин
Дмитрий Комбаров
38′
46′
Zvonimir Sarlija
Александр Соболев
51′
Александр Соболев
58′
61′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
Александр Анюков
Антон Терехов
66′
Пол Антон
Артем Тимофеев
71′
78′
Федор Чалов
78′
Zvonimir Sarlija
Такума Нисимура
Александр Соболев
Деян Радоньич
84′
88′
Арнор Сигурдссон
Константин Марадишвили
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался после поражения от Крыльев Советов в гостевом матче 1-го тура РПЛ. Это напоминает нашу игру с Тулой в прошлом сезоне.
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