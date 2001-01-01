Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА не смотрит, как играют соперники»Спорт-Экспресс 09:24

ЦСКА — Уфа
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
25′
26′
Боян Йокич
39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
64′
70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
76′
79′
Оливье Тилль
84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
84′
87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
90′+1′
90′+2′
Сильвестр Игбоун
Пришел новый тренер, хотя многие игроки мне знакомы. Приход нового тренера всегда дает импульс, другие эмоции, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер".
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Ганчаренко: «Приход нового тренера в „Уфу“ даст игрокам какой-то импульс»

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Виктор Гончаренко: «Не сидим и не смотрим, как играют наши соперники»

Матч ТВ09:26

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Виктор Гончаренко: «ЦСКА не смотрит, как играют соперники»

Спорт-Экспресс09:24
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