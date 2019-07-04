Футбол
Виктор Гончаренко: «ЦСКА было важно получить новый опыт»Sportbox.RU вчера в 14:25
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Ростова» (1:2) на Кубке Париматч Премьер поделился впечатлениями от сбора команды в Австрии.
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Гончаренко прокомментировал три поражения на Кубке Париматч Премьер – 2019
Bookmaker-ratings.ruвчера в 14:52
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:36, Вашингтон
Экономика
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Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
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Музыкальные сервисы назвали причину удаления песен Катамадзе
Представители крупнейших музыкальных сервисов в России прокомментировали исчезновение песен Нино Катамадзе. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Путин прибыл на встречу с президентом Италии
Президент России Владимир Путин, находящийся с однодневным официальным визитом в Риме, прибыл на переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой.
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Первый канал покажет разоблачение Алибасова на детекторе лжи
В эфире Первого канала Алибасов сядет за детектор лжи и ответит на вопросы о своем случайном отравлении чистящим средством, которые ему часто задают после обвинений в инсценировке госпитализации.
Обновлено в 07:47
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Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
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Авто
Продажи автомобилей в России продолжили снижаться
В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
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У Маслякова хотят оспорить права на КВН
«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой
На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено в 11:46
Общество
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В «Федеральной пассажирской компании» рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок.
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Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Футбол
Агент Боккетти заявил, что защитник продолжит карьеру в «Спартаке»
Андреа д’Амико, агент защитника московского «Спартака» Сальваторе Боккетти, прокомментировал информацию о возможном переходе его клиента в «Дженоа» или «Верону».
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По словам Голиковой, ключевыми национальными целями для участников совещания являются естественный прирост населения и продолжительность жизни.
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Алеся Кафельникова: У меня были передозировки
Алеся Кафельникова - дочь экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова - в интервью YouTube-каналу "Нежный редактор" рассказала о своей наркозависимости.
Обновлено в 13:19
Политика
МИД Ирана выразил протест послу Британии из-за задержания танкера
Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест послу Великобритании в Тегеране Роберту Макэру в связи с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 11:10
Политика
В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота
Генпрокуратура Грузии заявляет, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти.
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Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Игры
В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC
Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.
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Суд попросили учесть насилие над сестрами Хачатурян
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Общество
Минтруд прояснил позицию по списку запрещённых для женщин профессий
Напомним, что феврале 2018 года глава Минтруда Максим Топилин заявил, что список запрещённых для женщин профессий следует пересмотреть.
Обновлено в 09:18
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Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»
Украинский хавбек венгерского "Халадаша" Юрий Габовда выступил с угрозами в адрес российских игроков "Краснодара-2".
Обновлено в 10:39
Происшествия
На Камчатке автобус сбил стоявших на остановке людей
В Петропавловске-Камчатском автобус выехал на тротуар и сбил людей на остановке, сообщили РИА Новости в областном управлении Госавтоинспекции.
Обновлено в 05:10
Общество
СМИ нашли у семьи главы Генштаба России недвижимость на 100 млн рублей
Семья главы Генштаба России Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью 100-150 млн рублей.
Обновлено в 08:49