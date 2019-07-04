Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА было важно получить новый опыт»Sportbox.RU вчера в 14:25

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Ростова» (1:2) на Кубке Париматч Премьер поделился впечатлениями от сбора команды в Австрии.
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Гончаренко: «У ЦСКА есть резерв, который мы должны использовать»

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Виктор Гончаренко: «ЦСКА давно не побеждал, нам есть, над чем подумать»

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Вести.Ruвчера в 13:55

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Bookmaker-ratings.ruвчера в 14:52
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Интернет

Сбой в Facebook показал, что соцсеть «видит» на фото пользователей

Накануне в сервисах, принадлежащих компании Facebook, произошел крупный сбой: в Instagram не загружалась новостная лента, в Facebook — перестали отображаться картинки, а пользователи мессенджера WhatsApp испытывали проблемы с отправкой сообщений.
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Авто

Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S

Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S, которые оснащены двухлитровым турбированным бензиновым двигателем.
Обновлено в 14:57
Общество

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Игры

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Deep Silver и Ys Net опубликовали системные требования приключенческой игры Shenmue III, которые на первый взгляд кажутся слегка завышенными.
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Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Посольство России в Великобритании удивилось требованию Лондона обеспечить международным наблюдателям в области прав человека свободный доступ в Крым.
Обновлено в 02:23
Политика

Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17

Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
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Внучка Боярского захотела петь у Максима Фадеева

Внучка Боярского уважает творчество Максима Фадеева и рэпера Басты.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне

Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме

Ксения опубликовала фото голого сына, сделанное на пляже. «Доехали до моря», — подписала снимок ведущая.
Обновлено в 05:15
Авто

Ford представил трековый суперкар GT MK II

В рамках Фестиваля скорости в британском Гудвуде состоялся дебют трековой модификации суперкара Ford GT, которая получила название MK II.
Обновлено в 06:08
Происшествия

СМИ опубликовали видео падения дерева на ребенка в Москве

Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ. Кадры с места происшествия также появились в Twitter-аккаунте радиостанции Москва FM.
Обновлено в 08:55
Происшествия

СК: ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает 2 млрд рублей

«Незаконные действия Кельбаха привели к тяжким последствиям и существенным нарушениям охраняемых законом интересов государства, повлёкшим причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», — указывается в сообщении.
Обновлено в 10:25
Футбол

«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии

В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено в 13:54
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Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
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Арьен Роббен завершил карьеру футболиста

Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес

55-летняя Маша Распутина шокировала носом, как у Майкла Джексона

«Майкл Джексон жив!» — написал один из комментаторов под фото, вызвав ожесточенное противостояние фанатов и хейтеров Распутиной.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие

Погибшие подводники предотвратили страшную катастрофу

Глава военного ведомства только что вернулся из Североморска, где разбирался в трагической ситуации, в результате которой погибли 14 военно-морских офицеров, в том числе 7 капитанов 1 ранга и два Героя России.
Обновлено в 03:10
Политика

Путин выразил надежду на восстановление полноформатных отношений с ЕС

Россия рассчитывает, что новое руководство Евросоюза будет заинтересовано в восстановлении полноформатных отношений с Москвой.
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На Кубани в аквапарке погиб ребенок

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В отличие от сестры Виктории, младшая дочь Игоря Крутого ведет закрытый образ жизни, ее фото редко можно увидеть в Интернете.
Обновлено в 12:30
Политика

МИД Ирана вызвал посла Британии из-за задержания танкера в Гибралтаре

Посол Великобритании был вызван в МИД Ирана, где ему выразили решительный протест в связи с задержанием иранского танкера Grace 1 в проливе Гибралтар кораблями ВМС Британии.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Причиной ЧП на салюте в Минске назвали некачественную пиротехнику

Министерство обороны Белоруссии назвало предположительную причину взрывов фейерверков на салюте в Минске в День независимости, которые унесли жизнь женщины и травмировали около десяти человек.
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Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»

Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
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К Земле мчится огромный астероид

Обновлено в 14:52
Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
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В Индии покойник ожил на похоронах

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АвтоВАЗ возобновил производство машин

С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
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Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100

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Оппозиция Венесуэлы вывела российский долг из-под равенства кредиторов

Исключены из принципа равенства следующие категории долгов: двусторонние межгосударственные займы со стороны России и Китая; долговые соглашения, являющиеся предметом антикоррупционных расследований; компенсации убытков, которые Венесуэлу обязали заплатить международные арбитражные трибуналы.
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Россия предоставила убежище уехавшей из Германии многодетной семье

Обновлено в 11:05
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Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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