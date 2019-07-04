Футбол
Виктор Гончаренко: «ЦСКА было важно получить новый опыт»Sportbox.RU вчера в 14:25
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Ростова» (1:2) на Кубке Париматч Премьер поделился впечатлениями от сбора команды в Австрии.
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Гончаренко прокомментировал три поражения на Кубке Париматч Премьер – 2019
Bookmaker-ratings.ruвчера в 14:52
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 15:09, Вашингтон
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Происшествия
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«Незаконные действия Кельбаха привели к тяжким последствиям и существенным нарушениям охраняемых законом интересов государства, повлёкшим причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», — указывается в сообщении.
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В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
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МИД Ирана вызвал посла Британии из-за задержания танкера в Гибралтаре
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Происшествия
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Исключены из принципа равенства следующие категории долгов: двусторонние межгосударственные займы со стороны России и Китая; долговые соглашения, являющиеся предметом антикоррупционных расследований; компенсации убытков, которые Венесуэлу обязали заплатить международные арбитражные трибуналы.
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