Футбол
Виктор Гончаренко: «ЦСКА было важно получить новый опыт»Матч ТВ вчера в 14:25
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Ростова» (1:2) на Кубке Париматч Премьер поделился впечатлениями от сбора команды в Австрии.
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Гончаренко прокомментировал три поражения на Кубке Париматч Премьер – 2019
Bookmaker-ratings.ruвчера в 14:52
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:53, Вашингтон
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