Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА было важно получить новый опыт»Матч ТВ вчера в 14:25

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Ростова» (1:2) на Кубке Париматч Премьер поделился впечатлениями от сбора команды в Австрии.
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Гончаренко: «У ЦСКА есть резерв, который мы должны использовать»

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Виктор Гончаренко: «ЦСКА давно не побеждал, нам есть, над чем подумать»

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Виктор Гончаренко: «Успех - это путь от неудачи к неудаче»

Спорт-Экспрессвчера в 14:14

Ганчаренко назвал причину игры в четыре защитника

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Виктор Гончаренко: «ЦСКА было важно получить новый опыт»

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Гончаренко прокомментировал три поражения на Кубке Париматч Премьер – 2019

Bookmaker-ratings.ruвчера в 14:52

У ЦСКА есть странная традиция. Гончаренко почему-то её развивает

Sportbox.RU05:18
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Экономика

Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России

Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ объявили в международный розыск

Следственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия

Минобороны Белоруссии назвало причины ЧП с салютами в Минске

Обновлено в 05:18
Недвижимость

Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года

Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия

Под Саратовом при очистке канализации погибли три коммунальщика

Как сообщила пресс-служба губернатора области, три сотрудника МУП "Петровское ЖКХ" погибли при выполнении технических работ на объекте городских коммуникаций.
Обновлено в 05:16
Здоровье

Для получения прав обяжут сдавать тест на наркотики

Строго говоря, отправить сдавать тест на наркотики врач, обследующий человека, проходящего медкомиссию для получения или замены водительского удостоверения, может и сейчас.
Обновлено в 05:07
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

Обновлено 02 июля в 09:36
Единоборства

Иван Штырков проведет бой в Японии

Российский боец Иван Штырков, ранее расторгший контракт с UFC, проведет поединок 28 июля в Сайтаме (Япония).
Обновлено в 01:24
Происшествия

Торнадо на северо-востоке Китая унесло жизни 6 человек

Шесть человек погибли в результате мощного торнадо в китайской северо-восточной провинции Ляонин, как передает Центральное телевидение КНР.
Обновлено вчера в 10:56
Общество

Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов

Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Дерево парализовало движение на Кутузовском проспекте

Уточняется, что никто не пострадал в результате инцидента, сотрудники коммунальных служб занимаются распиливанием ствола дерева.
Обновлено в 04:57
Политика

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.
Обновлено в 04:33
Общество

В затопленном Тулуне дамбу построила компания отца замгубернатора

Дамбу, которая должна была защищать жителей иркутского города Тулун от паводка, построила компания «Ремонт зданий и сооружений», принадлежащая отцу замгубернатора региона Николаю Ботолову.
Обновлено вчера в 12:44
Политика

Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100

Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Сильное извержение вулкана началось в Италии

Сильное извержение вулкана началось на острове Стромболи к северу от Сицилии, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия

В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора

Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:07
Происшествия

В Кронштадте прошла панихида по погибшим на секретном аппарате морякам

Обновлено в 03:33
Политика

Британцы перехватили танкер с нефтью для Сирии

Британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, на котором была сырая нефть для Сирии.
Обновлено в 05:05
Авто

Chevrolet выпустит внедорожный минивэн на базе китайского Baojun RM-5

Продажи Baojun RM-5 стартуют осенью, а внедорожный минивэн Chevrolet появится у дилеров не раньше 2020 года.
Обновлено в 04:07
Происшествия

В Кемерове обрушилась часть стены жилого дома, на место выехал мэр

В городе Кемерово сегодня днём, 4 июля, на первом этаже двухэтажного дома по улице Рукавишникова обрушилась часть стены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:29
Футбол

Чалов рассказал об ошибках ЦСКА на Кубке Париматч Премьер

Нападающий ЦСКА Федор Чалов выразил уверенность, что в новом сезоне его команда выступит лучше, чем на Кубке Париматч Премьер.
Обновлено вчера в 14:43
Футбол

Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером команды. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 05:09
Наука

Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах

Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.
Обновлено в 05:34
Политика

Названы даты проведения Российского инвестиционного форума – 2020

По итогам заседания Оргкомитет утвердил датами проведения мероприятия 12–14 февраля 2020 года.
Обновлено в 05:10
Общество

Роскомнадзор отшутился в ответ на обвинения в сбоях Facebook

Роскомнадзор высказался о сбоях в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, которые наблюдались в среду, 3 июля.
Обновлено в 05:10
Политика

В Киеве проходит митинг против отмены закона о люстрации

Митинг против отмены закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, проходит возле здания Конституционного суда Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:40
Общество

Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Общество

Определен самый бодрящий растворимый кофе в российских магазинах

Обновлено в 02:57
Здоровье

За рост смертности на Кубани решили наказывать главных врачей

«Роста общей продолжительности жизни можно добиться только снижением общей смертности», - отметила вице-губернатор.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие

Россия потопила американскую подлодку в интернете

Обновлено вчера в 09:01
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Виктор Михайлович Гончаренко
Белорусский футболист
Белорусский футболист и тренер. С 12 декабря 2016 года главный тренер московского ЦСКА.
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ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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