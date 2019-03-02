Футбол

Гончаренко признал низкий уровень командыГазета.Ru 09:39

Арсенал (Тула) — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
32′
Кирилл Набабкин
44′
Арнор Сигурдссон
Лука Джорджевич
48′
Георгий Костадинов
52′
Зелимхан Бакаев
54′
56′
Ильзат Ахметов
59′
Кирилл Набабкин
Абель Эрнандес
Лука Джорджевич
69′
73′
Арнор Сигурдссон
Такума Нисимура
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
74′
79′
Кристиян Бистрович
Яка Бийол
Эванс Кангва
88′
Резиуан Мирзов
90′+3′
Лука Джорджевич
Гурам Аджоев
90′+3′
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение команды от тульского "Арсенала" (0:2) в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), предает "Советский спорт". По его словам, проигрыш был по делу, команда не понимала, как играть с мячом.
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